Руски въздушен удар порази и родилен дом в Мариупол

Руски въздушен удар бе нанесен на родилен дом в обсадения южноукраински град Мариупол, съобщиха местните власти в момент, в който инвазията на Москва преминава в нова, по-разрушителна фаза, насочена към цивилни цели.

Видеоматериал, публикуван от кметството на Мариупол, показва как ранени хора се изтеглят от частично срутения болничен комплекс. Виждаше се широк и дълбок кратер от бомба със следи от взрив, който е станал около 17:00 ч. местно време в сряда, и който е съборил дървета и е подпалил автомобили. Никой не е загинал при взрива, а 17 души са били ранени, съобщиха официални лица.

Today's attack on a hospital in Mariupol, Ukraine, where maternity & children's wards are located, is horrific.



Civilians are paying the highest price for a war that has nothing to do with them.



This senseless violence must stop.



End the bloodshed now.