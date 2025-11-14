ЕС работи върху нов пакет санкции срещу Русия

Европейският съюз (ЕС) работи върху нов - 20-и поред, пакет санкции срещу Русия предвид застоя в намирането на мирно решение на войната в Украйна, предаде ДПА.

Върховният представител на ЕС по въпросите на външната политика Кая Калас обяви инициативата след среща с германския министър на отбраната Борис Писториус в Берлин.

"Войните се губят от тези, на които първи им свършват парите или войниците", коментира Калас, цитирана от БТА, като добави, че "точно затова ние продължаваме да упражняваме натиск върху Русия със санкции."

Тя също така приветства неотдавнашните санкции на американското правителство срещу двете водещи руски нефтени компании "Лукойл" и "Роснефт".

"Санкциите работят най-добре, когато са съчетани с подкрепата на международни партньори", добавя Калас.

Предишният деветнадесети пакет от санкции, който влезе в сила през октомври, цели, подобно на американските санкции, да намали приходите на Москва от продажбата на природен газ и нефт. Пълната забрана на вноса на втечнен газ от Русия ще влезе в сила от началото на 2027 г., с година по-рано от планираното.

Допълнителни санкционни мерки се предвиждат в сектора на финансите, а свободата на движение на руски дипломати в рамките на ЕС ще бъде ограничена.