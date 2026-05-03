Кремъл търси баланса между контрола върху интернет, защитата на парада и рейтинга на Путин

През март Москва остана в продължение на 10-на дни без мобилен интернет, оценявано според мнозина като репетиция за налагане на по-голям контрол върху информацията. Оказа се обаче, че това не минава без реакция и дори официалните социологически проучвания показаха, че рейтингът на президента Владимир Путин намалява до дългогодишно дъно - 65,5% към средата на април. Много хора се дразнят от ограниченията, които засягат директно живота им, тъй като нивото на цифровизация в Русия се увеличава съществено в последните години. Според публикации в руски медии властите въвеждат някои от услугите (например банкови преводи), които могат да бъдат използвани и при блокиране на връзките.

Но яркото недоволство поставя Кремъл в ситуация да търси баланс, пише френското издание Le Monde. Според публикация прекъсванията на интернет, които според очакванията в руските медии за Деня на победата на 9 май ще обхванат и фиксирания интернет в Москва, само се добавят към умората от войната, проблемите в икономиката и липсата на подобряване на жизнения стандарт.

В социалните мрежи се разпростраява и недоволство от реакциите на властта по отношение на далекобойните удари на Украйна по ключови съоръжения - рафинерии, петролни терминали, военни заводи и т.н. Ситуацията обаче може да се влоши още повече в следващите дни, защото се появиха кадри с преместване на още 280 системи за противовъздушна отбрана към Москва, което допълнително може да оголи други зони от стратегически интерес.

В социалните мрежи са резервирани към заявките на Владимир Путин за примирие за Деня на победата - много от наблюдателите разчетоха обаждането му към Доналд Тръмп като искане да се въздейства върху Украйна. Същевременно обаче влиянието на Вашингтон върху Киев намаля съществено и украинският президент Володимир Зеленски беше категоричен, че не е заинтересован от спиране на огъня за няколко часа, за да бъде проведен парадът в Москва.

Украйна се интересува от дълготрайно прекратяване на огъня и мир, допълни той. След масираната дневна атака на 1 май - почивен ден за повечето държави по света и особено уважаван за тези в бившето социалистическо пространство, Киев изглежда още по-малко решен да се съобрази с искане за примирие и дори и да не атакува Москва - паради се провеждат и в други градове.

Радио "Свободна Европа" съобщи, че прекъсване на мобилния интернет може да има и в Санкт Петербург, а в много руски градове също като столицата Москва няма да има колони с военна техника за парада. Украинските военни анализатори коментират, че тази мярка е сочена от властите в Москва като породена от "терористичните заплахи", но при това положение изглежда странно, че парадът на войниците остава, а техниката ще остане прибрана от съображения за сигурност. В социалните мрежи се появиха и снимки с опънати мрежи против дронове над Червения площад.

Социалните мрежи и приложения за комуникация са едно от малкото места, които руснаците могат да изразят недоволството си и въпреки че са строго следени - някои от публикации стават вирусни и се разпространяват. Възникналите настроения могат да бъдат заглушени, но опасенията в Кремъл са, че могат да ескалират наесен, когато предстоят избори за парламент.

Според анализите на Le Monde едно от доказателствата за тези страхове са срещите на президента с "обикновените хора" - Кремъл разпространи снимки от разговор с момичета гимнастички, с представители на малцинствени народи и т.н. Според коментарите това винаги се случва, когато Путин вижда, че започва да губи популярност - подобни срещи направи през лятото на 2023 година, когато беше "походът" на Пригожин към Москва.

Има и други предприети мерки - подкрепа за семействата с деца и увеличаване на пенсиите, както и максимална мобилизация на лоялните гласоподаватели.

Но въпреки спада на рейтинга на Владимир Путин системата остава централизирана и силно контролирана, свободата на словото е ограничена - повечето медии показват гледната точка на властта, а репресивният апарат работи, пише още Le Monde. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков пък обеща реч на Червения площад, която ще се помни.