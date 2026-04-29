В Русия смятат, че Киев няма карти за преговори, в Туапсе потече горящ петрол

Украйна и нейните западни партньори не са в позиция да диктуват условия при преговори за мир, смята говорителят на руското Министерство на външните работи Мария Захарова. В интервю за индийския информационен портал FirstPost тя посочва, че целите на "специалната военна операция" са формулирани от президента Владимир Путин и продължават да бъдат актуални, посочва ТАСС.

Захарова припомня, че част от тях са демилитаризация и денацификация, както и "международно признание на съвременните териториални реалности".

Мирните преговори между двете страни са замразени след началото на войната в Иран в края на февруари. В началото на март имаше известни усилия да бъдат подновени, но посредникът САЩ и Русия не се разбраха за мястото на срещата. Според изявленията на украинския президент Володимир Зеленски Украйна приема всяка дестинация, с изключение на Москва и Минск.

В последните си визити в Турция и Азербайджан Зеленски също повдигна въпроса за посредничество при организиране на среща в тристранен формат на всякакво ниво, включително и лидерско.

Горящ петрол потече по улиците на Туапсе

Местните власти в Туапсе обявиха извънредно положение след третия удар по рафинерията и резервоарите с петрол от 16 април насам. Снимки в социалните мрежи показаха горящ петрол, течащ по улиците на града. Сформиран е оперативен щаб, в който по поръчение на президента участва министърът на извънредните ситуации Александър Куренков.

Рафинерията, собственост на "Роснефт", е една от големите в Русия - с капацитет за преработка на 12 млн. тона петрол годишно.

Руският президент Владимир Путин съобщи, че са го уведомили, че няма "сериозни заплахи" в Туапсе и хората се справят с предизвикателствата, пред които са изправени. Украйна нанася тези удари, защото губи на бойното поле, каза още той.

Въпреки неглижирането на ситуацията руският президент за първи път официално коментира украинските дронове, които атакуват петролната индустрия.

Руски военни кореспонденти критикуват забавената реакция на властите - рафинерията и петролният терминал в близост са атакувани регулярно през годините на войната и по-масирано в последните месеци, когато Украйна се фокусира върху целта да намали приходите от търговията с петрол на Русия. През това време не бяха предприети видими мерки за защита от дроновете, се посочва в публикации в Telegram.

Има критики и за липсата на подобни мерки в Белгородска област, която беше под обстрел през зимните месеци.

В нощта срещу 29 април продължават и атаките по военните летища в Крим. Съобщава се се за серии от взривове в Кировско и Хвардейске, откъдето се изстрелват дронове по територията на Украйна. В последните дни гори и петролната база във Феодосия, която е най-голямата на полуострова.

Одеса отново е под масиран обстрел

Русия продължава да атакуква масирано украинските пристанища и в нощта срещу 29 април под обстрел с дронове са Одеса и Измаил, показват предварителните данни на ВВС на Украйна. В предишните дни при обстрели в двата пристанищни града пострадаха и товарни кораби.

Има данни и за групи от дронове, насочени към цели в Днипропетровска и Сумска област. Преди седмица Днипро беше атакуван в продължение на 24 часа, при което загинаха деветима души, а повече от 60 бяха ранени. При ударите беше подпалена петролна база в града и цистерни с гориво.

В Кривий Рих руските дронове атакуваха завода на ArcelorMittal.

През зимата фокусът на руските атаки бяха енергийните съоръжения, като след ударите спря добивът на природен газ, разрушени са рафинериите в страната, а почти всички ТЕЦ и водни централи имат нанесени щети.

Украйна вече започна подготовката за новия отоплителен сезон, посочи украинският президент Володимир Зеленски в своето вечерно обръщение за 1525-ия ден от пълномащабната война. В предишни коментари той отбеляза, че за целта ще бъдат използвани част от средствата от европейския заем в размер на 90 млрд. евро. Според оценки възстановяването на системата ще коства 5 млрд. долара.

Украйна готви разрешителни за износ на оръжия

Украйна се подготвя за износ на оръжия, съобщи Володимир Зеленски след среща със Съвета за национална сигурност. Ще бъде съставен списък на държавите, които могат да купуват украинската продукция - основно съюзнически държави, за да не попадне уникална технология в ръцете на руснаците, обясни още той.

Производителите първо ще покриват държавните поръчки и нуждите на армията и останалите количества ще отделят за износ. Според оценките на Киев в някои предприятия има 50% свободен капацитет за производство, който може да бъде използван.

Междувременно Норвегия съобщи за началото на съвместно производство на дронове с малък и среден обсег на действие (50-200 км), които ще бъдат доставени в Украйна до лятото.

Производството се финансира изцяло от Осло, а технологиите са украински. Една от целите е защита на производствените мощности от руските ракетни удари.

ВСУ отбелязва леко забавяне на бойните действия

Сводката на Генералния щаб на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) за 1525-ия ден от пълномащабната война (28 април) показва леко забавяне на бойните действия - 189 спрямо 226 ден по-рано. Русия е извършила 84 въздушни удара с 234 управляеми авиационни бомби, както и 3000 артилерийски обстрела по позиции на бойното поле и близките населени места. Използвани са и 8400 fpv-дрона.

ВСУ отбелязват липсата на бойни действия в Краматорското и Купянското направление. Руски военни анализатори отбелязват, че украинските fpv-дронове спират настъплението към Купянск. Наблюдателите допълват, че Украйна успява да удържи позициите си в Часов Яр и положението на руската армия там се усложнява.

Интензивни остават атаките в Костянтинивка (21) и Хуляйполе (29). За пореден ден най-горещата точка е Покровск, където ВСУ съобщава за 48 атаки през миналото денонощие. Русия обяви за окупацията на града през есента на 2025 година, но украинската армия все още има позиции в това направление и задържа руското настъпление.

Парадът за Деня на победата в Москва ще е без военна техника

Заради "текущата оперативна обстановка" в традиционния парад за Деня на победата на 9 май в Москва няма да участва военна техника, съобщават от руското Министерство на отбраната. Така на Червения площад ще преминат само военнослужещи от висшите учебни заведения от всички видове войски, както и от "зоната на специалната военна операция".

Очаква се участие да вземе и бойната авиация.

Руското опозиционно издание The Moscow Times припомня, че от 1995 г. до 2007 г. парадът на Червения площад се провеждаше без участието на военна техника. Досега все още няма списък на международните гости, които ще посетят руската столица за Деня на победата.