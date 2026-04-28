Русия изгуби статуса си на велика сила и войната в Иран го потвърждава

Москва печели икономически от кризата в Близкия изток, но само заради решенията на САЩ, и няма влияние върху ситуацията

12:05 | 28.04.26 г. 10
Снимка: Bloomberg LP
Доскоро имаше едно забележително отсъствие във войната в Иран - това на руския президент Владимир Путин. Преди ден обаче той се заяви категорично - потвърди подкрепата си за Иран, възхищавайки се от "смелата и героична борба" на иранския народ за свобода и независимост. Това е едно от малкото официални заявления от Кремъл за войната, макар че Русия има претенциите за велика сила, която определя насоките при решаването на световните конфликти.

И макар че изглежда категорична, тази позиция беше изказана по време на среща с външния министър на Иран Абас Арагчи. Преди това Арагчи беше в Оман и в Пакистан, на който, според медийни публикации е предал предложението на Техеран за мирен план. Според CNN едва ли предложението ще бъде прието от американския президент Доналд Тръмп - най-вече, защото то предвижда прекратяване на огъня и отварянето на Ормузкия проток безусловно, а с това лостовете за преговори по ядрената програма на Иран изчезват. 

В момента имено Пакистан е посредникът в преговорите между САЩ и Иран, пише в анализ и Newsweek. Официално Русия не участва в разговорите за бъдещето на един от най-близките си съюзници, с който обменя военни технологии, а според данни от специалните служби на няколко държави - и предоставя информация за позиции на американските военни в Близкия изток.

Във Вашингтон неглижираха тези съобщения - не ги определиха като фалшиви, а като маловажни. В първите дни на конфликта американският президент съобщи, че е получил обаждане от Путин с предложение за помощ, но и допълни, че му е казал почти буквално да си гледа собствената война.

Реално въпреки заявките на президента Русия не оказва никаква помощ за Техеран, а преди месеци беше много широко отразеното подписването на споразумение за стратегическо сътрудничество в множество сфери.

Войната в Украйна отслабва Русия

Според оценка на центъра Carnegie Russia Eurasia в момента голяма част от военния потенциал на страната е изтощен от войната в Украйна, която продължава вече пета година и без особен успех за Москва. Това не позволява подкрепа за партньорите и Москва загуби влиянието си в Сирия, а е напът и да се провали в Африка, след като нейният "Африкански корпус", който наследи ЧВК "Вагнер" отстъпва от позициите си в Мали. В началото на годината Кремъл само отбеляза недопустимите действия на САЩ във Венецуела, след като американски военни арестуваха президента Николас Мадуро. Малко преди това той поиска помощ от Русия, която така и не стигна до него.

Войната вече се усеща и в икономиката на Русия. Преди дни анализ в руското опозиционно издание The Moscow Times отбеляза, че икономиката е в криза, от която трудно ще излезе.

Заради войната, която започна в Украйна, Кремъл е в изолация, а най-близък съюзник е Китай. Но отношенията между двете държави са "асиметрични" - Русия е по-малкият и зависим партньор.

Нещо повече - оказа се, че въпреки зависимостта си, на която се подиграват в Кремъл, Европа може да каже "Не" на американския президент Доналд Тръмп. Възможно ли е Русия да направи същото по отношение на Китай, отбелязва още Newsweek. Москва е силно зависима от Китай и според публикации продава своите суровини с голяма отстъпка, защото няма други пазари, а и зависи от вноса на китайски продукти

Русия печели от войната в Иран, но заради решенията на САЩ

Русия печели от войната в Иран, но икономически, а не стратегически. Ползите идват от поскъпването на петрола и решението на САЩ да отменят част от санкциите за руския петрол, а не защото Москва има някакво влияние върху ситуацията или управлява конфликта.

И все пак руският президент все още има козове, колкото и да са отслабени. "Играта" му е хибридни атаки и натиск, включително и ядрени заплахи, които да задълбочат кризата в НАТО. Вероятно и чрез усилване на натиска към Украйна с лятната си офанзива и ракетни обстрели.

"Това е слаба ръка - картите на сила, която разчита на блъф, а не диктува играта", отбелязва в заключение Newsweek.

кризата в Иран кризата в Близкия изток икономиката на Русия Владимир Путин
Коментари

10
aldy
преди 10 минути
"Русия изгуби статуса си на велика сила и войната в Иран го потвърждава" Че каква работа има Рашата в Иран? Там Чичо Сам яде бой по коравото главище, а не Русия.
9
Алехандро
преди 1 час
До: Alex SilverМи, что четеш, бе, жмел?! Има си достатъчно инвестиционни теми! А ако още не си дорасъл и не си разбрал, войните по света имат пряко въздействие върху стокмаркета, че в тази конкретната, русия на всяка страна моли иранците да се съпротивляват, за да е висока цената на барелчето, значи си многа жалка стори!
8
Алехандро
преди 1 час
От кога го разправям?! Толкова ритници изядоха и в Сирия, и в Ливан, и в Украйна, и в Африка. В Иран са ясни! Изастанала технологично диктатура, с лошо образование, здравеопазване, социални грижи, води до това. Да не говорим, че имат борса, чията цяла стойност е равна на една средна по-капитализация - американска компания! Жалка стори!
7
Скъсана_Ушанка
преди 1 час
Силният скимтеж и напъни на кoпeйкoслугинажа да се отклони темата, само доказва, че е в десетката :)))
6
Alex Silver
преди 1 час
Глей с кво се занимава Инвесторът - заприличал е съвсем на онова нещастно "Работническо дело". Някога бяхте приличен инвестиционен сайт. Сега сте политизирана мокра кърпа за бърсаве на разни работи. Резил!
5
Овчарчето_Стефчо
преди 2 часа
Мама ме е учила - ако гледам неприятел да прави грешка, да не му се пречкам. Що очаквате некой да се пречка на САЩ да си е.ат сами мамката :)
4
wart
преди 2 часа
Кремълският ид..от да продължава да се усмихва и да се прави ,че всичко е под негов контрол . Тая *** в която няма ни логика ни военна стратегия защото трябваше да приключи за няколко дена или 2-3 седмици . Вече 5 година краят й не се вижда в конфликта се включи пряко Америка и Европа около 50 страни и цялата военна промишленост на Запада работи за Украйна а Путин продължава да фъфли , да се оплаква и да хленчипред Руският народ . . На ден или седмица превземат някой квартал или село и това е го
3
baba_meca
преди 2 часа
Сипах тая ваша статия в резервоара на колата, ама нещо не запали :(
2
Скъсана_Ушанка
преди 3 часа
пРасия все повече заприличва на голяма С.Корея и кремъл съвсем умишлено я води натам, защото и те усещат, че не могат да се комкурират с ЕС, САЩ, Китай и тн. и препочитат да заемат щраусов подход и да се затворят, заравяйки глава в пясъка. Което е чудесно, понеже и ние не ги искаме, поне 95% от тях! Останалите 5% сами ще избягат, ако все още не са. Браво, Жуже, да се бяхме пробвали отвън, никога нямаше да се справим, както ти успя! Респект! :))
1
гъбко
преди 3 часа
Хах ... речитативът на Дон Дзъ : Това е слаба ръка - картите на сила, която разчита на блъф, а не диктува играта ... Истинско удоволствие е , да не чета всеки ден материали за кремълският детеубиец , негови геополитически и икономически прозрения . Въобще за тюрмата на народите (рассийката) и пространните излияния на полезните под такива материали ... Веднъж в месеца вече ще го преживея някак си . Скоро ще станат по две годишно докато се спомине въпросният ...
