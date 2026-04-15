Владимир Путин се ядоса на преувеличените прогнози, скрили криза в руската икономика

Руският президент Владимир Путин порица представители на правителството и централната банка за прогнозите, които са правили за състоянието на руската икономика. Реалността е, че брутният вътрешен продукт се свива с 1,8% за първите два месеца на годината и държавният глава настоя за мерки, които да върнат страната към икономическия растеж.

"Това далеч не е единственото, което определя деловата и инвестиционната активност в страната", е заявил Путин по време на заседание в Кремъл, след като изслушал обяснения, че през януари и февруари има общо три работни дни по-малко, пише руската агенция "Интерфакс".

Опозиционното издание The Moscow Times разглежда последните публични данни за макроикономическите показатели и отбелязва, че в първото тримесечие действително има съществен спад на активността в ключови сектори като преработвателна индустрия, строителство и промишленост. По данни на Росстат секторът на строителството, сочен от руския президент като ключов за икономиката, се свива с 16% през януари и с 14% през февруари на годишна база.

Данните на централната банка пък показват спад на бизнес активността през февруари и намаляване на паричните потоци в редица икономически сектори.

По данни на Министерството на финансите през първото тримесечие приходите от търговия с петрол и природен газ са намалели с 45% на годишна база. Другите приходи пък се увеличават с едва 7% въпреки увеличаването на ДДС и други налози. В резултат бюджетният дефицит в края на март достига 4,58 трилиона рубли (60,6 млрд. долара), което е повече от заложеното за цялата 2026 година.

Анализите на Световната банка сочат, че спадът в приходите от търговията с петрол и газ не се компенсират от други сектори. Според оценките увеличените приходи заради войната в Иран ще бъдат само временен фактор, който незначително ще подобри ситуацията, но не променя общата тенденция към забавяне на руската икономика. Дори и приближени до Кремъл икономисти признават, че по-скъпият петрол не решава проблема - според последните оценки цената на руския "Уралс" ще бъде над 80 долара за барел през 2026 година, докато в бюджета са заложени 59 долара за барел. Но това ще доведе до под 0,5 пр.п. ръст на икономиката до 1,3%.

Повечето прогнози за руската икономика през тази година сочат ръст от около 1%.

По време на заседанието Путин обръща внимание, че въпреки намалената активност безработицата в Русия остава ниска - 2,1%. Но според Центъра за икономически прогнози към "Газпромбанк" основният ръст на руската икономика идва от военно-промишления комплекс и той изтегля всички ресурси от "цивилната" икономика, включително и работната сила.

Според публикацията руските икономисти не са оптимисти и не виждат предпоставки за значимо ускоряване на ръста на фона на високата основна лихва, която централната банка заяви, че ще запази още известно време в опит да ограничи инфлацията. Така основен източник на инвестиции за бизнеса са собствените средства, а печалбите намаляват.

Анализатори от Харвардския университет отбелязват, че решение за стабилизиране на руската икономика е прекратяване на войната в Украйна, но дори и то няма да реши проблемите със загубата на доверието на бизнеса към държавните институции, нито ще възстанови работата на местните власти и върне икономиката от фокуса към военната индустрия към нормалния растеж.

Доверието към Путин започва да се разклаща

Междувременно официално проучване на общественото мнение, извършено от държавния статистистически институт ВЦИОМ показва спад на доверието към Владимир Путин. От януари до март то намалява с повече от 8 пр.п. до 67,8%. Това е най-ниското ниво от началото на войната в Украйна.

Според Bloomberg това е една от причините руските власти да отслабят ограниченията за използване на приложението за комуникация Telegram и въпреки заявките то продължава все още да работи.

Ограниченията за приложението предизвикаха вълна от масови протести, включително и от военните на бойното поле, които го използват активно за комуникация.

През септември в Русия ще се проведат парламентарни избори, припомня Bloomberg.