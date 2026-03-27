Путин губи доверието на руснаците заради блокираните Telegram и мобилен интернет

Доверието на руснаците в президента Владимир Путин намалява, показва проучване на държавната социологическа агенция ВЦИОМ, цитирано от руски медии. Според данните в периода 19-22 март доверието към руския президент достига 75%, а от началото на годината има спад от 4,3 пункта.

Проучването показва още, че действията му се подкрепят от 70,1% от анкетираните, което е с 1,9 пункта надолу спрямо предходната седмица. Спрямо средата на януари обаче спадът е с 5,1 пункта. Увеличава се и процентът на тези, които открито не одобряват действията на Путин - от 14,8% в средата на януари до 18,3% към 22 март. Недоверието расте до 20,1% спрямо 16,1% през януари.

Това е най-ниското ниво на доверието към руския президент от началото на пълномащабната война в Украйна. През март 2022 година действията на Путин одобряваха 64,3% от анкетираните.

Опозиционното издание The Moscow Times отбелязва, че доверието в руския президент и други институции намалява, след като стана ясно, че властите ще блокират Telegram, а мобилният интернет в Москва беше блокиран за 19 дни. Според изчисленията бизнесът е губил по 1 млрд. рубли дневно от липсата на мобилен интернет в руската столица.

Разочарование може да носи и поскъпването на живота и увеличеният ДДС. Руският президент вече реагира на това и съобщи преди дни, че икономиката се забавя и призова правителството да върне страната "в траекторията на устойчив икономически растеж".