Блокирането на Telegram предизвиква вълна от редки критики към руските власти

Блокирането на услугите на Telegram предизвика редки критики дори и сред най-близкия кръг до президента Владимир Путин, пише Bloomberg.

Един от най-доверените му пропагандисти - Владимир Соловьов, водещ на седмичното предаване "Москва. Кремъл. Путин" по "Россия 1" и на "Соловьов Live", се оплака по време на излъчване, че аудиторията му е намаляла след блокирането на Telegram. Наричаната "главен интернет цензор" Екатерина Мизулина също коментира, че не подскрепя ограничението и определи Telegram като "жизненоважен инструмент за насърчаването на проруски идеи".

От години Русия блокира работата на различни приложения за общуване, обвинявайки ги в нарушения на руското законодателство. "Роскомнадзор" например посочва, че WhatsApp допуска общуването на организации, подкрепящи тероризъм, както и че е един от основните канали, използвани от "телефонни" измамници в Русия. Приложението има около 100 млн. потребители в страната. Блокирани са още Snapchat, FiceTime, Discord, Instagram, Viber и Signal.

Като неспазващи руското законодателство се определят още и платформата за споделяне на видеа Youtube, която на моменти е забавена до такава степен, че видеата не могат да се гледат. Като цяло това предизвиква вяла реакция, а повечето руснаци намират начин да заобиколят ограниченията чрез VPN или други средства.

Но при Telegram нещата изглеждат различно. Приложението е второ по популярност в Русия и стана любимо място за научаване на новини, измествайки традиционните медии. Според Татяна Становая, сътрудник във "Карнеги Евразия", хората, които се интересуват от политика и голяма част от руския елит следят каналите в Telegram, за да се информират. "За първи виждаме такива вътрешни разделения в средите, лоялни на Кремъл", допълва още тя по повод коментарите за блокирането на приложението.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков коментира на няколко пъти, че Telegram не спазва руското законодателство. Има решение на съда от 2018 година, което още не е изпълнено, посочва и "Роскомнадзор". ТАСС припомня, че съд в Москва нареди на собственика на приложението да даде кода за криптиране на данните на Федералната служба за безопасност (ФСБ).

Тогава Москва не изпълни заканите си да блокира приложението, защото се оказа, че няма техническата възможност, допълва Bloomberg. Но именно работата по това дело даде възможността на руските власти да започнат да ограничават повечето чужди месинджъри след 2022 година, когато руските войници започаха офанзива в Украйна.

И сега инструментите на "Роскомнадзор" не са достатъчни, за да блокират изцяло работата на приложението - вече се вижда увеличаване на свалянето на различни програми в Google Store, които позволяват заобикалянето на ограниченията. В социалните мрежи се разпространява информацията, че Telegram ще спре да работи напълно от 1 април, която "Роскомнадзор" отказа да коментира.

Регулаторът е подложен на множество запитвания и вече се наложи да отговаря, че няма съдебно искане за блокиране на други популярни програми, включително и ChatGPT, и затова не е предприел и мерки за други ограничения.

Достъпът на службите до съдържанието отблъсква част от руснаците от държавната алтернатива - MAX, сочат още проучвания на общественото мнение. Приложението е разработка на една от най-големите мрежи в руското интернет пространство - "В Контакте" (VK), а неин собственик е синът на един от най-близките до Путин чиновници - Сергей Кириенко, който е бивш премиер на Русия (за няколко месеца през 1998 г.), както и ръководител на държавната ядрена корпорация "Росатом".

Блокирането на Telegram има отражение и на бойното поле в Украйна - военни кореспонденти масово критикуват държавните чиновници, че нямат представа от случващото се на фронта и отбелязват, че липсата на приложението орязва възможностите за комуникация между отделните части. Операторите на дронове пък се оплакаха, че не могат да споделят опита си с колеги, за да направят по-ефективна работата на бойното поле.

Коментарът на Песков беше, че не може да повярва, че комуникациите на фронта зависят само от Telegram, или от което и да било друго приложение. Той също така коментира, че има законна алтернатива на приложението.

Държавните служители вече са мигрирали към MAX, на него се съхраняват различни програми, включително и свързани с банкиране.

Според създателя на Telegram Павел Дуров (роден в Русия, но в момента живеещ в Дубай) блокирането на неговото приложение цели именно да накара руснаците да използват MAX. "Telegram подкрепя свободата на словото и поверителността, независимо от натиска", коментира той.

Дуров е категоричен - натискът да се използва определено приложение или програма не дава резултат. Алтернативата трябва да бъде достатъчно добра и да накара хората сами да поискат да я използват.