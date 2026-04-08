Русия увеличава разходите през март заради поскъпването на петрола

Русия увеличи разходите си през март в очакване на рязко покачване на приходите от скока в цените на петрола, причинен от войната в Близкия изток.

Разходите през март са се увеличили с 44% спрямо същия месец година по-рано, след 16% увеличение през февруари, показват изчисления на Bloomberg. Дефицитът е бил 1,1 трлн. рубли през март.

Дефицитът за първото тримесечие достига 4,6 трлн. рубли (58,6 млрд. долара), надхвърляйки целта от 3,8 трлн. рубли за цялата година, става ясно от данни на Министерството на финансите, публикувани в сряда.

Бюджетният дефицит расте, тъй като по-високите цени на петрола, регистрирани през последния месец, ще увеличат приходите едва от април. Правителствените разходи обикновено са големи в първите месеци на годината, като плащанията по договорите се извършват на предварителен етап, особено на фона на продължаващата война в Украйна.

Приходите от данък върху петрола през март са спаднали с близо половината спрямо предходната година. Данъците се изчисляват с едномесечно закъснение спрямо пазарните цени на Urals. През февруари цената на този сорт достига средно под 45 долара за барел, според правителствени данни, което е доста под 59 долара за барел, предвидени в бюджета на страната за 2026 г. Цените бяха притиснати, тъй като останалите купувачи на руски суров петрол поискаха големи отстъпки на фона на продължаващите енергийни санкции, като по-силната рубла също оказа влияние върху приходите.

Но след като войната в Близкия изток доведе до скок на цените на глобалните пазари на петрол и газ, стойността на петрола, използвана за изчисляване на дължимите данъци в Русия през април, е определена на 77 долара за барел, изтъква Министерството на икономиката. Това показва рязко увеличение на бюджетните постъпления този месец.

Неочакваните приходи може да достигнат около 900 млрд. рубли, което ще компенсира недостига на приходи в размер на 600 млрд. рубли през първото тримесечие.

По-високите приходи обаче едва ли ще потушат напълно опасенията относно бюджетния дефицит, коментират анализатори.

Русия планираше да ограничи военните разходи тази година, въпреки че те остават основен бюджетен приоритет. Но икономисти и други експерти поставиха под въпрос осъществимостта на тази цел, предвид липсата на напредък в мирните преговори с Украйна.

Президентът Владимир Путин предупреди правителството да не пилее допълнителни приходи, генерирани от конфронтацията на американския държавен глава Доналд Тръмп с Иран.

„Може да се появи изкушение да се възползваме от ситуацията, да получим неочаквани приходи и, така да се каже, да ги похарчим“, заяви Путин на 26 март. „Трябва да останем благоразумни“, добави той.