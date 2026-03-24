По-високите цени на петрола облекчават фискалната криза в Русия

Русия отлага решение, насочено към намаляване на зависимостта на бюджета от енергийните приходи, тъй като цените на петрола се покачват рязко заради войната в Близкия изток и облекчават фискалната криза, пише Bloomberg.

Прилагането на корекция на бюджетното правило на страната, което определя прага на цената на петрола за използване на резервите в Националния фонд за благосъстояние, е отложена. Отлагат се и продажбите на активи от фонда, с приходите от които да се финансира дефицита, според двама източници на агенцията, пожелали анонимност.

Макар че по-високите цени на петрола могат да облекчат краткосрочния натиск върху бюджетния дефицит на Русия, властите ще трябва да балансират това с риска конфликтът в Близкия изток да навреди на световната икономика и на дългосрочното търсене на стоки.

Съгласно настоящите правила Русия използва своя фонд за „черни дни“, за да компенсира недостига на приходи от петрол и газ, когато експортната цена на руския суров петрол падне под 59 долара за барел.

Преди САЩ и Израел да нападнат Иран, руският петрол се продаваше на много по-ниски цени - под 40 долара за барел, отчасти поради въздействието на западните санкции, които принуждаваха Кремъл да предлага големи отстъпки.

Правителството се готвеше да намали прага на цената на петрола, заложен в бюджетното правило, тъй като около половината от Националния фонд за благосъстояние е вече изчерпан заради войната в Украйна. Войната в Близкия изток обаче и блокирането на Ормузкия проток от Иран предизвикаха скок в цените на енергоносителите и увеличиха несигурността.

През февруари финансовият министър на Руската федерация Антон Силуанов предупреди, че решенията за затягане на бюджетното правило трябва да бъдат взети „бързо“. Той вече смекчи тона си, като посочва, че решение ще бъде взето „в близко бъдеще“.

Правителството обмисля стъпки за намаляване на зависимостта на бюджета от цените на петрола в средносрочен план и за ограничаване на въздействието на продажбите на валута от Фонда за национално благосъстояние върху валутния пазар, коментира Силуанов в интервю за телевизия „Россия 24“.

Намаляването на прага на цената на петрола би намалило продажбите на валута или потенциално би насочило правителството към покупки, което би спомогнало за справяне с прекомерната сила на рублата. Това е друг фактор, който ограничава приходите, свързани с износа.

Централната банка на страната, която е възприела предпазлив подход по отношение на паричната политика, сигнализира, че прагът не трябва да надвишава средната цена на петрола, очаквана във времето, независимо от текущата пазарна ситуация.