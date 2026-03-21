Путин: Русия остава приятел и партньор на Иран

Руският президент Владимир Путин поздрави иранските лидери за празника Навруз и заяви, че Москва остава лоялен приятел и надежден партньор на Техеран, съобщиха от Кремъл в събота, цитирани от Ройтерс.

Степента на подкрепата на Москва за Иран обаче е спорна. Някои ирански източници заявиха, че са получили малка реална помощ от Русия в най-голямата криза за Иран, откакто подкрепяният от САЩ шах беше свален от власт по време на революцията през 1979 г.

Путин изпрати поздравления до върховния лидер на Иран аятолах Моджтаба Хаменей и иранския президент Масуд Пезешкиан за иранската Нова година, се посочва в съобщението на руското президентство.

„Владимир Путин пожела на иранския народ да преодолее суровите изпитания с достойнство и подчерта, че в този труден момент Москва остава лоялен приятел и надежден партньор на Техеран“, съобщи Кремъл.

Русия твърди, че атаките на САЩ и Израел срещу Иран са тласнали целия Близък изток към бездната и са предизвикали мащабна световна енергийна криза. Путин също така осъди убийството на иранския върховен лидер Али Хаменей като „цинично“.

Politico съобщи по-рано, че Москва е предложила сделка на Вашингтон: Кремъл ще спре да споделя разузнавателна информация с Иран, ако Вашингтон спре да предоставя на Украйна разузнавателна информация за Русия, но САЩ са отхвърлили идеята. Кремъл опроверга съобщенията като фалшиви.

Русия беше лишена от съюзник, когато САЩ свалиха венецуелския лидер Николас Мадуро, но се възползва от високите цени на петрола, предизвикани от атаките на САЩ и Израел срещу стратегическия ѝ партньор Иран.

Стратегическото партньорство между двете страни не съдържа клауза за взаимна отбрана и Русия многократно е заявявала, че не иска Иран да разработва атомна бомба – стъпка, която Москва се опасява, че ще предизвика надпревара в ядреното въоръжаване в Близкия изток.