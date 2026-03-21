IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
Темите днес: политическата криза България в еврозоната Кризата в Иран Изкуствен интелект Войната в Украйна

Путин: Русия остава приятел и партньор на Иран

Президентът също така осъди убийството на иранския върховен лидер Али Хаменей като „цинично“

11:39 | 21.03.26 г. 3
Автор - снимка
Създател
Снимка: Bloomberg LP
Руският президент Владимир Путин поздрави иранските лидери за празника Навруз и заяви, че Москва остава лоялен приятел и надежден партньор на Техеран, съобщиха от Кремъл в събота, цитирани от Ройтерс.

Степента на подкрепата на Москва за Иран обаче е спорна. Някои ирански източници заявиха, че са получили малка реална помощ от Русия в най-голямата криза за Иран, откакто подкрепяният от САЩ шах беше свален от власт по време на революцията през 1979 г.

Путин изпрати поздравления до върховния лидер на Иран аятолах Моджтаба Хаменей и иранския президент Масуд Пезешкиан за иранската Нова година, се посочва в съобщението на руското президентство.

„Владимир Путин пожела на иранския народ да преодолее суровите изпитания с достойнство и подчерта, че в този труден момент Москва остава лоялен приятел и надежден партньор на Техеран“, съобщи Кремъл.

Русия твърди, че атаките на САЩ и Израел срещу Иран са тласнали целия Близък изток към бездната и са предизвикали мащабна световна енергийна криза. Путин също така осъди убийството на иранския върховен лидер Али Хаменей като „цинично“.

Politico съобщи по-рано, че Москва е предложила сделка на Вашингтон: Кремъл ще спре да споделя разузнавателна информация с Иран, ако Вашингтон спре да предоставя на Украйна разузнавателна информация за Русия, но САЩ са отхвърлили идеята. Кремъл опроверга съобщенията като фалшиви.

Русия беше лишена от съюзник, когато САЩ свалиха венецуелския лидер Николас Мадуро, но се възползва от високите цени на петрола, предизвикани от атаките на САЩ и Израел срещу стратегическия ѝ партньор Иран.

Стратегическото партньорство между двете страни не съдържа клауза за взаимна отбрана и Русия многократно е заявявала, че не иска Иран да разработва атомна бомба – стъпка, която Москва се опасява, че ще предизвика надпревара в ядреното въоръжаване в Близкия изток.

Всяка новина е актив, следете Investor.bg и в Google News Showcase.
Последна актуализация: 11:12 | 21.03.26 г.
владимир путин икономиката на русия кризата в иран
напиши коментар
Най-четени новини
Още от Политика виж още

Коментари

Добави коментар
3
rate up comment 1 rate down comment 4
wart
преди 1 час
Русия твърди, че атаките на САЩ и Израел срещу Иран са тласнали целия Близък изток към бездната и са предизвикали мащабна световна енергийна криза. Путин също така осъди убийството на иранския върховен лидер Али Хаменей като цинично.***..оти Русия не твърди това е факт или няма достатъчни доказателства ,че Израел и Америка нападнаха Иран ? -- това не достатъчно ? нагли , подли колонизаторски св...не ?
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
2
rate up comment 7 rate down comment 0
Скъсана_Ушанка
преди 1 час
Я, жужето е посмяло да се появи след спотайването в бункера като мошoк... истински смелчага. :))
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
1
rate up comment 11 rate down comment 0
Naemate1
преди 2 часа
Володечката колкото и да е ограничен усеща, че той ще бъде "десерта" в пиршеството ;)
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
Финанси виж още