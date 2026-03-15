По-близките връзки с Персийския залив водят до бум на арабскоезичния туризъм в Русия

При температури под нулата край Москва групи от кучета хъкси теглят туристи от Оман и Обединените арабски емирства през живописни снежни полета в шейни и доставят удоволствие на пътуващите в тях, които никога преди не са преживявали руска зима, пише Ройтерс.

Наблизо двойка от Катар храни малко стадо елени, а други туристи от Близкия изток карат ховъркрафт с висока скорост през заснежено езеро.

„Беше като да се носим в пустинята, но на лед“, казва Бадрея Алмаруки, турист от ОАЕ, в Назарево хъски парк, на 45 км западно от центъра на Москва, където табелите са на арабски и на руски.

Северно от града друга група туристи от Персийския залив се тълпи в балон с горещ въздух, за да се понесе над обширния заснежен пейзаж.

„Това беше едно от най-хубавите преживявания в живота ми!“, казва Айуб Азис, турист от Саудитска Арабия, привлечен от преживяването в Дмитров район на 65 км от центъра на града, една от многото подобни дестинации около столицата.

Четири години след началото на войната на Русия в Украйна отклоняването на Москва от Запада и стремежът ѝ за сближаване с други части на света доведоха до бум на арабскоезичния туризъм.

Има повече директни полети между Москва и ключови столици в Персийския залив, нови безвизови режими и по-близки дипломатически връзки поради ролите на Катар, ОАЕ и Саудитска Арабия в посредничеството при размяната на пленници или предаването на деца на Украйна.

С над 800 хил. посещения миналата година туристите от Китай, дългогодишен близък партньор на Русия, водят с голяма преднина в официалните статистики. Но през миналата година Саудитска Арабия за първи път си осигури второто място с близо 75 хил. туристи, което е ръст с близо 36% на годишна база. А над 59 хил. туристи са дошли от ОАЕ, което я поставя на шесто място.

„На практика всички арабски стрни са увеличили броя на посетителите си най-малко два пъти“, казва Александър Мусихин, генерален директор на туроператора „Интурист“. „Но има и дестинации като Саудитска Арабия, които са увеличили броя на пристигащите си граждани в Русия, и най-вече в Москва, с почти 15 пъти спрямо периода преди пандемията“, допълва той.

Посетителите от Персийския залив отсядат в луксозни хотели в центъра на столицата и са обичайна гледка в скъпи ресторанти с руска тематика и известни търговски улици и молове.

Те често харчат най-малко 200 хил.-300 хил. рубли (6523 долара) за допълнителни услуги, казват туроператори, и биха харчили повече, ако правилата не ги ограничаваха да внасят не повече от 10 хил. долара в брой без декларация. Заради западните санкции Visa и Mastercard не работят в Русия, „затова трябва да носим пари в брой“, казва туристът от ОАЕ Рашан Годани.

Въпреки войната ѝ с Украйна Русия е приела общо 1,64 млн. туристи през 2025 г., сочат данни на Асоциацията на туроператорите в страната. Това е ръст с 4,5% спрямо 2024 г., но е рязък спад спрямо 2018 г., когато Русия беше домакин на Световното първенство по футбол и беше посетена от 4,2 млн. чуждестранни туристи.

За сметка на това 2,45 млн. руснаци са посетили само ОАЕ миналата година, което е увеличение с почти една четвърт на годишна база, а някои руски бизнесмени са отворили офиси в Дубай.

Мусихин казва, че последиците от конфликта ограничават растежа. Той посочва периодичните и временни затваряния на руски летища заради украински нападения с дронове и по-дългото чакане на туристите, за да преминат границата, поради засилените проверки за сигурност.

„Туристите обикновено проявяват разбиране“, отбелязва Мусихин.