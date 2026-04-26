Руснаците са недоволни: воюваме пета година, а не можем да овладеем и Донбас

Настроенията на руснаците се влошават, а икономическите проблеми удрят все повече по джоба им, пише The Washington Post. Източник на изданието в руската администрация коментира, че има растяща умора от войната - усещането е, че тя продължава прекалено дълго - по-дълго от Великата отечествена война, а успехите липсват. За пет години Русия не може да овладее Донецка област, отбелязва източникът на WP.

Московски бизнесмен отбелязва, че всички са наясно, че войната в Иран дава възможност на Путин да продължава да воюва, но и в същото време опасенията са, че така властта ще им взима все повече.

Увеличаващите се удари на украинските дронове по петролни терминали не само намаляват износа на петрол (с между 300 хил. и 400 хил. барела дневно през април), но и направиха войната много по-осезаема за руснаците.

Недоволството е много силно и хората говорят все по-открито, отбелязват и от Carnegie Eurasia. Институтът посочва, че за младежите ситуацията е най-непоносима, защото са откъснати от обичайната си среда в социалните мрежи (с ограниченията за Telegram, WhatsApp, You Tube, Facebook и други приложения). Но и също така няма признаци, че това може да доведе до промяна, а по-скоро ще бъдат увеличени репресиите.

Украински анализатори също смятат, че в следващите седмици предстоят чистки сред управляващите, което е израз на политиката "царят е добър, болярите не струват", казва бившият министър на външните работи Володимир Охризко пред Radio NV. Според него допълнителен натиск оказва и липсата на успехи на бойното поле и затова руската армия съобщава "за четвърти път за окупацията на Луганска област".

Охризко обаче не изключва и вариант "болярите" да не поемат вината, а на свой ред да се обърнат срещу царя.

Необичайни критики и спад на доверието

WP отбелязва, че през последния месец руският президент Владимир Путин се сблъсква и с необичайнао остра критика от финансовия елит, а от началото на годината рейтингът му пада непрекъснато.

Към данните за забавяне на руската икономика, които вече станаха публични, WP добавя още и задълбочаваща се междуфирмена задлъжнялост - по данни на Росстат към края на януари има неплатени сметки на стойност 109 млрд. долара, а 440 хил. компании не са платили дължими данъци.

Пред Московския икономически форум един от изтъкнатите академици от Руската академия на науките Роберт Нигматулин, беше категоричен , че инфлацията значително изпреварва икономическия растеж. Увеличаването на брутния вътрешен продукт (БВП) на Русия от 2015 година насам е 1,5 на сто годишно, докато потребителските цени са се повишили със 77%.

"Икономиката не може да се управлява така", допълни 85-годишният икономист.

Министърът на икономическото развитие Михаил Решетников също призна, че резервите на Русия доголяма степен са изчерпани и централната банка и правителството трябва да обяснят забавянето на растежа.

Лидерът на комунистическата партия Генадий Зюганов също предупреди, че колапсът на икономиката ще е неизбежен без решение на проблемите. Доверието в неговата партия расте в проучванията на ВЦИОМ, докато това в руския президент намалява. Според данните одобрението към Путин достига 65,5% към средата на април.

Това не е ниско, но на фона на доскоро надхвърлящо 80% одобрение, както и страховетеот репресии, говори много. WP обръща внимание на високото ниво на дигитализация на живота на руснаците, заради което и ограниченията на интернет и други цифрови услуги, е все по-осезаемо. Изданието цитира и мнението на хора, които се опасяват, че се връщат времената на репресии и ограничения, към които не искат да се връщат.

Родени сме в страна, която не можехме да напускаме и се нядявахме, че това е зад нас, казват руснаци на средна възраст. Според тях тези времена се връщат, младежите изпитват безнадеждност, а цените на храните са се увеличили 2-3 пъти.