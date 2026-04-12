Паническа надпревара за барели обхваща световния петролен пазар

Докато инвеститорите се съсредоточиха върху крехкото примирие миналата седмица в Иран, отчаяна борба за товари се разиграва на петролния пазар, тъй като търговците и рафинериите преобръщат света в търсене на незабавно налични доставки, пише Bloomberg.

В Северно море, най-важния пазар за физическия суров петрол, търговци са подали 40 оферти за товари миналата седмица, като само четири са били посрещнати с предлагане. Товари за доставка през следващата седмица се търгуват на безпрецедентни цени от над 140 долара за барел. Рафинериите насочват поглед все по-надалеч за доставки, което води до поредица от необичайни сделки и нарастващи премии за всеки петрол, който е готов за незабавна доставка.

Търговци казват, че паническите ходове на ключови пазари за физически петрол по света показват мащаба на недостига на суров петрол, който ще се усети, тъй като загубата на доставки от Близкия изток оставя нарастваща празнина.

Силното нарастване на цените е сигнал, че някои европейски рафинерии вероятно ще трябва да последват тези в Азия и да намалят производството, казват те. Този ход може да спомогне за балансирането на пазара на суров петрол, но ще задълбочи недостига на жизненоважни продукти като дизел и авиационно гориво.

„Просто има недостиг на суров петрол“, казва Нийл Кросби, ръководител на отдела за анализи в Sparta Commodities. „При физическия Брент съществува хаос и той вече поскъпна твърде много. С този темп дори европейските рафинерии ще трябва да намалят производството си, може би още от следващия месец“, допълва той.

Треската при търговията с физически петрол е в контраст с фючърсния пазар, където петролът за доставка през юни поевтиня с 13% миналата седмица и затвори на ниво от около 95 долара за барел поради оптимизма след примирието.

През уикенда се наблюдаваха първи признаци на нарастване на дейността в Ормузкия проток, като два китайски супертанкера и един от Гърция преминаха през водния път, но движението все още е много под нивата преди войната. Нужни са седмици суровият петрол от Персийския залив да стигне до рафинерии в Азия и Европа.

Освен това мирните преговори между САЩ и Иран този уикенд не доведоха до споразумение, което засилва съмненията относно усилията за прекратяване на войната и възобновяване на доставките на енергоносители.

„Последните товари, които преминаха през Ормузкия проток преди конфликта, вече стигат до дестинациите си. Тук пазарите на сделки на хартия се сблъскват с реалността и 40-дневният недостиг в световните потоци на енергоносители се разкрива с пълна сила“, каза Султан ал Джабер, главен изпълнителен директор на Abu Dhabi National Oil в публикация в Linkedin в четвъртък.

Недостигът се вижда в премията, която рафинериите са готови да платят, за да си осигурят товари на суров петрол, които са налични в краткосрочен план. Търговци в някои азиатски рафинерии, пожелали да останат анонимни, казват, че вече не са съсредоточени върху цената, а просто се стремят да осигурят барели суров петрол, когато имат такава възможност, за да гарантират енергийната сигурност.

Dated Brent – най-важният бенчмарк за физическия петролен пазар, използван за оценка на милиони барели дневно, достигна рекорд от 144 долара за барел преди примирието и надмина връхната си точка от 2008 г., въпреки че фючърсите остават далеч под рекордните им нива.

До петък той се понижи до 126 долара за барел, но все още е с над 30 долара по-скъп от фючърсите върху Брент с доставка за юни, а търговците, включително Trafigura Group и Gunvor Group, наддават на цена от над 22 долара за барел повече от Dated Brent за петролни товари в Северно море за доставка в края на април и началото на май. Доставките от Нигерия за товарене следващия месец се предлагат с до 25 долара за барел повече от бенчмарка спрямо под 2 долара преди началото на войната в Иран.

Войната в Иран ходлага на натиск пазара на физически петрол. Графика: Bloomberg LP

Азиатските страни, които са най-силно зависими от доставките на суров петрол от Ормузкия проток, гледат по-надалеч от традиционните си източници, като претърсват света за барели.

Японските рафинерии са водещи, като купиха петрол от САЩ, които изнасят на рекордни нива. Усилените покупки от китайски рафинерии повишиха петролните доставки от Ванкувър в Канада до рекорден връх този месец. А индийски рафинерии увеличават покупките от Венецуела. През първата седмица на април танкери са натоварили почти 6 млн. барела за южноазиатската страна, което е два пъти повече от обемите през същия период на март.

Вниманието е насочено към барели, които са налични възможно най-скоро, а рафинериите са готови да платят повече за бързина. Японски рафинерии са резервирали по-малки от обичайните кораби за покупките си на петрол от САЩ, за да може да преминават през Панамския канал и да стигат до Япония по-бързо.

В събота президентът Доналд Тръмп съобщи в социалната си мрежа за „огромен брой“ петролни танкери, които се насочват към САЩ, за да товарят петрола им. Midland WTI в Хюстън, известен като MEH, е поскъпнал до премия от близо 4 долара за барел спрямо американския бенчмарк, около четири пъти повече от нивото му преди войната. Търговци твърдят, че премията отразява времевата стойност на придвижването за около пет дни до Хюстън.

Нарастващата пропаст между физическия суров петрол и фючърсите отчасти отразява същата динамика, като барелите постигат огромна премия, колкото по-рано могат да бъдат доставени.

Петролен танкер на котва в рафинерия в промишлената зона Кейхин в Йокохама, Япония. Снимка: Bloomberg LP

Крайното ниво на премии за незабавно доставяния суров петрол подлага на огромен натиск пазара, казват търговци и анализатори. По-малките рафинерии имат затруднения със значително нарасналите нужди от финансиране поради по-високите цени, те трябва да се справят и с предизвикателството да се защитят на пазар, където физическият суров петрол, който купуват, е много по-скъп от повечето течни вторични продукти, свързани с него.

„Това е огромно главоболие за управлението на ценовия риск – на хартия маржовете са фантастични, но действителните парични потоци за купуването на товар и решението за рафинирането му могат да бъдат доста различни“, казва Роберто Уливиери, консултант в Midhurst Downstream и бивш икономист по рафинирането на Saudi Aramco.

В резултат на това някои рафинерии започват да се оттеглят от пазара и последицата ще бъде намаляване на производството им, което още повече ще затегне пазарите на петролни продукти.

Цените на авиационното гориво и на дизела вече се увеличиха до рекордни или близо до рекордните върхове от над 200 долара за барел. На ключовия от политическа гледна точка американски пазар на бензин наличностите се свиха до най-ниското си ниво от почти 16 години, сочат данни на Администрацията за енергийна информация.

И докато купувачите на петрол се стичат в САЩ, анализатори предупреждават, че недостигът ще се усети и на тамошния пазар.

„Физическите пазари не се ориентират от социалните мрежи. Вместо това те се засилват неумолимо, докато нарушенията на доставките се разпространяват от Азия към атлантическия басейн“, казва Амрита Сен, съосновател на консултантската компания Energy Aspects. „Ако фючърсите не отговорят на физическите реалности, американският износ лесно може да остане завишен, при наличието на достатъчно кораби, до такава степен, че да не остане достатъчно суров петрол за рафинериите в САЩ“, допълва Сен.