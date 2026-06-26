"Всеки е сам за себе си" в битката на Европа и Азия за природен газ

Европа е изправена пред нарастваща конкуренция от Азия за ограничените доставки на природен газ на фона на изчерпващите се национални резерви и увеличеното търсене през лятото. Анализатори и официални лица предупреждават, че ЕС трудно ще спечели това състезание, пише Politico в материал.

Централизираните азиатски икономики като Китай, Виетнам и Южна Корея са по-добре подготвени да договарят сделки за покупка на газ на спот пазара, което поставя ориентираната към свободната търговия Европа в неизгодно положение.

ЕС си даде правомощия да координира груповите покупки на енергоносители след руската инвазия в Украйна, но политиката се оказа, че не работи много добре. Това означава, че дори ако мирното споразумение между САЩ и Иран се запази, Европа все пак може да се каже изправена пред по-високи цени на газа и електроенергията през следващите месеци.

„Предстои ни период на напрежение“, отбелязва главният изпълнителен директор на TotalEnergies Патрик Пуяне пред френските законодатели през миналата седмица, твърдейки, че блокът ще бъде в затруднено положение, ако не възстанови бързо доставките от Катар. По думите му няма признаци цените да достигнат нивата от 2022 г., но той не очаква да има понижения, както стана с петрола.

Съгласно правилата на ЕС, страните членки трябва да запълнят резервите си от газ до поне 80% от националния капацитет до декември. Обикновено това се прави през лятото, когато търсенето и цените са по-ниски. Търговците на енергоносители обикновено се възползват от тези по-ниски цени, за да купуват и съхраняват газ през лятото, а след това да продават с печалба през зимата, когато търсенето и цените са по-високи.

Но тази година високите цени през лятото оставиха нивата на съхранение в блока под петгодишната средна стойност.

Събитията в Азия биха могли да изострят ситуацията. Анализатори предупреждават, че по-горещото азиатско лято ще увеличи използването на климатици, което ще доведе до повишаване на търсенето на газ.

Азиатските страни разчитат предимно на дългосрочни сделки за доставки, но по-голямото търсене и намаляващите резерви биха могли да ги накарат да купуват все повече обеми на спот пазара, където цените се определят ежедневно и са склонни да се покачват незабавно, когато търсенето се увеличи. Това би довело азиатските страни до пряка конкуренция с Европа, която тази година разчита изключително силно на спот пазара, за да си осигури доставки.

Ако нарастващото търсене в Азия съвпадне с паническото купуване от Европа в края на лятото, това би могло да предизвика трансконтинентална борба за суровини. ЕС може да се окаже принуден да даде по-висока оферта от азиатските страни на спот пазара, за да постигне целите си за съхранение, отбелязва Тобиас Федерико, главен анализатор в Montel Energy.

Според европейската Агенция за сътрудничество на енергийните регулатори постигането на тези цели тази година може да изисква до 13% увеличение на вноса на втечнен природен газ (LNG) в сравнение с 2025 г. - трудно постижимо при сегашните обстоятелства, особено ако производството в Персийския залив не се възстанови.

Всичко това може да възобнови натиска върху цените на газа, което да доведе до допълнителен спад и да засегне европейските резерви. „Може да станем свидетели на по-отчаяни доставки на LNG, които ще затегнат световните пазари – в този случай може би Европа просто напълно ще капитулира пред усилията си за презареждане на газовите хранилища и ще отлага до зимата“, посочва Себ Кенеди, основател на аналитичната фирма Energy Flux.

Това е риск, за който Европейската комисия следи, коментира високопоставен европейски представител.

Ако се стигне до по-ожесточен сблъсък, ЕС може да се окаже в неизгодно положение.

За разлика от азиатските страни с централизирани или напълно планови икономики като Китай, които агресивно изкупуваха LNG на спот пазара през 2021 г., Европа има много малка власт над своите вносители на енергоресурси, които имат различни приоритети и обхващат 27 различни държави членки.

След нахлуването на Русия в Украйна през 2022 г., ЕС се опита да създаде платформа – AggregateEU ​​– която да позволи на частните компании колективно да договарят по-добри сделки за газ на международния пазар. Въпреки че беше популярна сред по-малките вносители с по-малко ресурси, няма видимост за това колко сделки са били сключени на платформата. Големите играчи казват, че като цяло са останали настрана от нея, предпочитайки да действат сами.

„Въпреки че бяха започнати някои преговори, те не доведоха до завършени сделки“, каза пред Politico Кристоф Готщайн, ръководител на комуникациите в германския енергиен гигант SEFE. „Този ​​опит потвърждава нашата оценка, че пазарът на газ продължава да функционира ефективно... без необходимост от намеса“, допълва той.

Платформата за координация беше изведена от експлоатация, но Комисията обмисля да я възроди след войната с Иран, казаха пред Politico двама представители на ЕС, пожелали анонимност. Те обаче посочих, че ЕС не може да направи много, за да принуди компаниите да използват подобна платформа.

Вносителите също така се притесняват, че координирането на платформата може да се сметне за форма на тайно споразумение и самата Комисия може само неформално да помогне на фирмите да се уверят, че не нарушават сложните правила за конкуренцията, казва единият от представителите.

Нито пък европейските представители могат да преговарят директно с конкурентите. Въпреки че Комисията и азиатските ѝ колеги са споделяли директно актуализации за енергийните си политики, за да избегнат сътресения на пазарите от началото на войната, те не могат да се пазарят кои отделни товари къде отиват, казаха двамата представители. „Всеки е сам за себе си“, каза втори представител.

Това означава, че азиатските страни биха могли да имат предимство пред Европа. „В кризисни ситуации пазарите, които са по-авторитарно ориентирани, могат да кажат на няколко компании: „Просто свършете работата“, казва друг представител на ЕС. „Можем да се координираме, можем да насърчаваме, но не можем да действаме по начина, по който го прави Китай“, допълва той.

И макар според анализаторите мирното споразумение между САЩ и Иран да може да облекчи този натиск, вече има признаци, че азиатските купувачи се насочват към спот пазара. Очаква се Южна Корея, Тайланд и Виетнам да търсят доставки на LNG на спот пазара през лятото, каза пред Politico анализаторът от Kpler Чарлз Костерус.

В крайна сметка Китай може да промени баланса. От началото на войната с Иран страната – обикновено най-големият вносител на енергоносители в света – намали вноса си и разчита на огромните си резерви, действайки като стабилизираща сила на световния пазар.

Но скоро може да се наложи отново да увеличи спот покупките, след като рязко намали резервите от втечнен природен газ до доста под петгодишната средна стойност от март насам, според Костерус.

За представителите на ЕС това остава грижа, дори когато войната показва признаци на приключване. „Моментът, в който направят голямото си завръщане... това е важен фактор“, каза един от представителите.