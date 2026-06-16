Испания показва на ЕС как да пребори настоящата енергийна криза

Новите сътресения в Близкия изток разтърсиха енергийните пазари. Природният газ, който се разглежда като основен определящ фактор за пределните цени на електроенергията в Европа, поскъпна значително. Мащабът на ценовия ръст обаче има различен ефект върху отделните страни членки на Европейския съюз (ЕС), подчертавайки разликата между държавите със силно диверсифициран енергиен микс и тези, които все още разчитат масирано на изкопаеми горива.

Нов анализ на британския мозъчен тръст Ember показва, че докато в Италия, чиято електроенергийна система остава силно зависима от конвенционалните газови мощности, средната пазарна цена на едро на електроенергията достига 143 евро за мегаватчас (евро/МВтч), в Испания тази цена е едва 42 евро/МВтч.

Основната причина за тази разлика е, че в Испания ролята на вятърните и соларните мощности е много по-голяма в сравнение с техния дял от енергийния микс на Италия.

Анализът показва, че цената на електроенергията в Италия е била над три пъти по-висока от тази в Испания.

В традиционните европейски пазарни модели цената на най-скъпия източник на електроенергия, необходим за задоволяване на текущото потребление в даден час, определя финалната пазарна цена за всички производители за същия този час.

През 2021 г. природният газ е бил пределният ценообразуващ фактор в Испания в цели 52% от всички часове от годината. Това означава, че всяко колебание в цената на газа директно рефлектира върху тази на електроенергията през повече от половината време.

Страната обаче отчита съществена промяна през последните пет години, за да се стигне до началото на тази година.

През първите пет месеца на 2026 г. делът на часовете, в които газът определя пределната цена, е спаднал до едва 9%.

Цените на електроенергията на Испания ограничават значително влиянието на природния газ като ценообразуващ фактор в периода 2021-2026 г. Графика: Ember

Това свиване от 52% на 9% е директен резултат от 37-процентното увеличение на общото производство на вятърна и слънчева енергия в периода 2021-2025 г.

Когато предлагането на евтина възобновяемия енергия покрива цялото натоварване на системата, по-скъпите газови централи изобщо не се включват към пазара или нямат влияние при формирането на цената.

За крайния испански потребител новата ситуация демонстрира напълно измерими финансови изражения. Според статистическия модел на Ember, средностатистическото испанско домакинство, намиращо се на регулиран план, спестява 10 евро на месец, което представлява средно 19% намаление на месечната сметка за електроенергия спрямо хипотетичен сценарий, при който пазарната структура и зависимостта от газ остават на нивата от 2021 г.

Допълнително улеснение за гражданите е предоставено от страна на испанското правителство, което въведе координиран пакет от фискални и данъчни облекчения с цел потушаване на инфлационния натиск. Тези мерки включват намаляване на ДДС за електроенергията от стандартните 21% на преференциалните 10%, както и сериозно свиване на специалния данък върху електричеството. Общият ефект от правителствените данъчни намеси спестява средно още по около 8 евро на месец за всяко домакинство.

Макар и данните за спестяванията да са оптимистични, докладът обръща сериозно внимание на възникващите структурни проблеми и предизвикателства пред енергийния преход. Факт е, че бързият темп на изграждане на нови вятърни и соларни мощности в Испания значително изпреварва темпа на инвестиции в разширяване, модернизация и дигитализация на електропреносната мрежа. Това поражда сериозни технически ограничения.

Поради променливия характер на вятъра и слънцето, испанският мрежови оператор е принуден да извършва скъпи балансиращи процедури, за да поддържа стабилността на преносната система.

В крайните сметки на потребителите това се отразява като допълнително начисление от средно 6 евро на месец под формата на регулаторни и балансиращи такси. Така реалната брутна полза от зелената енергия, около 16 евро на месец, бива частично заличена поради разходите за мрежата.

Решаването на този проблем получи силен тласък след мащабното спиране на доставките на електроенергия на Иберийския полуостров през април 2025 г. Тогава страната осъзна уязвимостта си и предприе фундаментални реформи, подчертава Ember.

Ключовото решение е интеграцията на стационарни батерии за съхранение на енергия в индустриален мащаб. Прогнозите за настоящата година показват, че общият инсталиран капацитет на т.нар. мрежови батерии ще се увеличи четирикратно в рамките само на тази година. Целта е батериите бързо да изместят природния газ и от пазара на балансиращи услуги, което ще елиминира допълнителните разходи за потребителите.

Анализът на Ember завършва с важна стратегическа препоръка: Електроенергийният сектор е само една част от общото енергийно потребление. Общата зависимост на Испания от вноса на енергия - петрол, газ, въглища - остава на изключително високо ниво от 71%, което е значително над средното за ЕС (57%).