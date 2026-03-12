Новата енергийна криза в Европа означава бичи пазар за компаниите за възобновяема енергия

Акциите на европейските военни доставчици поскъпват след завръщането на президента Доналд Тръмп в Овалния кабинет. Енергийната инфраструктура на континента е напът да стане толкова важна, колкото и укрепването на военната му мощ, пише Wall Street Journal.

Геополитическите промени жестоко излагат Европа на риск. Има усещане за дежа вю, тъй като цените на природния газ отново се повишават, и то само четири години след като руската инвазия в Украйна предизвика енергийна криза на целия континент.

Решимостта на европейските лидери да се превъоръжат предизвика много печеливша търговия. Борсово търгуваният фонд Select Stoxx Europe Aerospace & Defense ETF е нараснал с 86% от началото на 2025 г.

Сега става ясно, че енергийната липса на сигурност на Европа е също толкова сериозна. Тя внася почти 60% от необходимите ѝ енергоресурси от други страни. Възобновяемата енергия може да е излязла от мода в САЩ под управлението на Тръмп, но в Европа тя се превръща в стратегически приоритет. Това означава възможност за инвеститорите.

Експозицията на Европа на спот цените на втечнения природен газ (LNG) е ахилесовата ѝ пета. Световният LNG пазар има по-малко свободен капацитет и по-малко запаси от пазара на петрол, така че цените са по-нестабилни от тези на „черното злато“.

Политиците в Европа се опитват да решат проблема, добавяйки повече капацитет за възобновяема енергия, и постигат напредък в производството на електроенергия. Но напредъкът е по-бавен в секторите на индустриалния транспорт и производството, където по-ниските цени на изкопаемите горива през последната година са пораждат самодоволство.

Според доклад на Wood Mackenzie, публикуван преди началото на войната в Иран, очакванията бяха потокът от нови доставки на втечнен природен газ от САЩ и Катар да намали цените на газа в Европа почти наполовина до 2030 г.

Ироничното е, че Европа залагаше на евтиния американски газ, за да намали голямата си конкурентна разлика със САЩ. Според данни на Wood Mackenzie в момента европейската промишленост плаща над четири пъти повече за газ, отколкото би платила в САЩ.

Този залог изглежда несигурен, ако войната в Близкия изток продължи. Удвояването на производството на енергия отново е начело в политическия дневен ред.

Изводът за инвеститорите е, че местното производство на енергия е напът да стане стратегическо и активите трябва да бъдат преоценени. Правителствата в развитите икономики вероятно ще станат по-протекционистки настроени по отношение на местните компании за оборудване и инфраструктура за чисти технологии поради геополитическите напрежения и рисковете при киберсигурността.

Миналата седмица Европейската комисия предложи изисквания „Произведено в ЕС“ за местно участие в оборудване като вятърни турбини и електролизери, което ще затрудни значително китайските компании при спечелването на поръчки. Това може да промени изцяло ситуацията по отношение на рентабилността на европейските компании за чисти технологии, които се затрудняват да се конкурират с потока от евтино оборудване от Китай.

Разработчиците на възобновяема енергия, електроразпределителните дружества и компаниите, които произвеждат оборудване, необходимо за модернизиране на остаряващата електроенергийна мрежа в Европа, биха могли да се възползват от това. Акциите на компаниите за чиста енергия напоследък поскъпват. ETF фондът Amundi MSCI New Energy UCITS, при който около една трета от експозицията е в европейски акции, отбелязва ръст от 14% от началото на януари в допълнение на повишението от 29% през 2025 г.

Според Алистър Бишъп, портфолио мениджър в BlackRock, неотдавнашното поскъпване на акциите компаниите за чисти технологии се дължи главно на облекчението, че „големият, красив законопроект“ на администрацията на Тръмп не е толкова лош, колкото се очакваше за пазара на възобновяема енергия в САЩ. Да, субсидиите бяха намалени. Но акциите се търгуваха, сякаш в САЩ няма да се строят нови проекти за възобновяема енергия.

Жаждата за енергия за центровете за данни за изкуствен интелект означава, че сега има търсене на всички видове енергиен капацитет, включително чистата енергия – особено като се има предвид, че газовите турбини са в недостиг.

Инвеститорите вече осъзнават, че изкуственият интелект увеличава търсенето на енергия. Но те все още не са отразили напълно в цените си колко ще се засили значението на вътрешната енергийна инфраструктура в един фрагментиран свят. Акциите на компаниите за чиста енергия „не се търгуват така, че да отразяват факта, че светът се е променил“, казва Бишъп от BlackRock.

Акциите на компаниите за чиста енергия все още се търгуват с по-ниска премия от книжата на дружествата в областта на отбраната или изкуствения интелект. ETF фондът Select Stoxx Europe Aerospace & Defense се търгува на ниво 27 пъти повече прогнозираната печалба в сравнение с 15 пъти за индекса Stoxx Europe 600 – широк показател за акциите в региона. В същото време това съотношение при ETF фонда iShares Global Clean Energy и ETF фонда Amundi MSCI New Energy UCITS е около 22 пъти.

Целите за нулеви въглеродни емисии не са на мода. Тръмп не харесва вятърните генератори. Това направи инвеститорите разбираемо подозрителни към акциите на компаниите за чиста енергия. Но компаниите, които помагат на Европа да се освободи от колебанията в цените на енергията, няма да останат евтини за дълго.