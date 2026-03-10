Източна Европа иска достъп до тайни подземни петролопроводи на НАТО от Студената война

Членовете на НАТО по Източния фланг отново повдигат въпроса за разширяването на подземни петролопроводи от времето на Студената война, пише Bloomberg, позовавайки се на свои източници. През миналия март НАТО публикува официално потвърждение, че има изградена мрежа от тръбопроводи, свързаваща летища, военни бази, рафинерии и петролни депа (с капацитет от 4,1 млрд. куб. метра), изградена за военно време.

Тя обаче е с дължина от 10 хил. км и свързва 12 държави, стигайки до Германия. Според Bloomberg новите членове на НАТО от Източна Европа отдавна повдигат въпроса за разширяване на мрежата, но сега войната в Иран и кризата на петролните пазари изострят дебатите. Вероятно искането ще бъде отправено отново и по времето на официалната среща на високо ниво през юли в Анкара.

Тази ситуация показва колко фрагментирана може да бъде системата на НАТО, пише още Bloomberg. Страните от Източна Европа станаха част от НАТО преди повече от 25 години, а войната в Украйна, която организацията определя като сериозен риск за Европа, вече навлезе в петата си година и няма признаци, че скоро ще бъде приключена.

Поддръжката на мрежата от петролопроводи се финансира от общия бюджет на НАТО, а в Източния фланг се разчита на националните мрежи, които обаче не са свързани помежду си.

Разширяването на тръбопровода обаче може да се сблъска с много препятствия и едно от тях е, че изисква пълно единодушие при решение да бъде осъществено.

Това означава, че ще е нужна подкрепата на САЩ, а отношенията с Европа изглеждат доста изострени. Анализатори очакват, че президентът Доналд Тръмп може и да откаже финансиране на проект, който не засяга пряко САЩ. А цената не е малка - 21 млрд. евро. Самото разширение е сложно и може да отнеме до 25 години.

Затова и източниците на Bloomberg отбелязват, че се търси по-реалистично решение, което да бъде предложено в Турция. Един вариант е да се раздели на два етапа - до Полша, което се оценява на около 5,5 млрд. евро, и втори стълб - до Гърция, България и Румъния, който ще струва към 6 млрд. евро.