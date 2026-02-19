На фона на коментарите за готвени съществени промени в архитектурата за сигурността на Европа САЩ и Русия разговарят за бъдещето на НАТО. Евентуално споразумение може да бъде част от мирния процес в Украйна.

"Зная, че САЩ и вероятно няколко европейски държави обсъждат споразумение относно бъдещето на НАТО", коментира украинският президент Володимир Зеленски в интервю за британския журналист Пиърс Морган. Той допълни, че не знае подробности за обсъжданите теми, но смята, че, ако те са свързани с Украйна, трябва да участва и Киев, а не само Русия.

Зеленски отчете, че САЩ не подкрепят членството на Украйна в НАТО, но генералният секретар Марк Рюте каза, че Алиансът е одобрил "пътя на Украйна" и тя ще бъде член, макар и не сега. Членството в ЕС и НАТО са част от Конституцията на Украйна.

Пред "Известия" представителите от руското представителство в Белгия са коментирали, че Русия ще поиска да бъде подписан документ, който да отмени решенията от Будапеща през 2007 година, които "отварят вратите" на НАТО за Грузия и Украйна, както и изтегляне от бившите страни от социалистическия блок. Това искане беше отправено от руския президент Владимир Путин през 2021 г. Тогава той обвини Запада, че не е спазил свои обещания, дадени след разпада на СССР.

Според публикацията в "Известия" Москва е получила устни уверения, но те се съдържат в стенограмите от срещите, които западните държави не искат да публикуват.

От изявленията на Кремъл през 2021 г. стана ясно, че очаква алиансът "да се отдръпне" до границите си от 1997 г., тоест изключвайки доставки на оръжия и системи във всички нови членове от Източна Европа, както и да спре с политиката си за "отворените врати" и с всички партньорства по Източния фланг, включително и с Украйна.

Опасенията на Москва сега са, че Западът активно работи с най-близките съседи на Русия, включително Азербайджан и Армения, а Молдова дава сигнали, че може да се откаже от своя неутрален статут. В началото на февруари вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс посети Ереван и Баку, което още повече засили опасенията на Москва за намеренията на Запада.

Според оценките на Института за изучаване на войната (ISW) изпълнението на искането на Москва ще означава разпад на НАТО.