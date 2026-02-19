IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
Темите днес: политическата криза България в еврозоната Изкуствен интелект Войната в Украйна

САЩ и Русия водят разговори за бъдещето на НАТО в Източна Европа

Москва иска подписано споразумение за отказ от политиката на отворените врати на Алианса и отдръпване до границите от 1997 г.

11:11 | 19.02.26 г. 5
Автор - снимка
Създател
Автор - снимка
Редактор
Снимка: НАТО
Снимка: НАТО

На фона на коментарите за готвени съществени промени в архитектурата за сигурността на Европа САЩ и Русия разговарят за бъдещето на НАТО. Евентуално споразумение може да бъде част от мирния процес в Украйна.

"Зная, че САЩ и вероятно няколко европейски държави обсъждат споразумение относно бъдещето на НАТО", коментира украинският президент Володимир Зеленски в интервю за британския журналист Пиърс Морган. Той допълни, че не знае подробности за обсъжданите теми, но смята, че, ако те са свързани с Украйна, трябва да участва и Киев, а не само Русия.

Зеленски отчете, че САЩ не подкрепят членството на Украйна в НАТО, но генералният секретар Марк Рюте каза, че Алиансът е одобрил "пътя на Украйна" и тя ще бъде член, макар и не сега. Членството в ЕС и НАТО са част от Конституцията на Украйна.

Пред "Известия" представителите от руското представителство в Белгия са коментирали, че Русия ще поиска да бъде подписан документ, който да отмени решенията от Будапеща през 2007 година, които "отварят вратите" на НАТО за Грузия и Украйна, както и изтегляне от бившите страни от социалистическия блок. Това искане беше отправено от руския президент Владимир Путин през 2021 г. Тогава той обвини Запада, че не е спазил свои обещания, дадени след разпада на СССР.

Според публикацията в "Известия" Москва е получила устни уверения, но те се съдържат в стенограмите от срещите, които западните държави не искат да публикуват.

От изявленията на Кремъл през 2021 г. стана ясно, че очаква алиансът "да се отдръпне" до границите си от 1997 г., тоест изключвайки доставки на оръжия и системи във всички нови членове от Източна Европа, както и да спре с политиката си за "отворените врати" и с всички партньорства по Източния фланг, включително и с Украйна.

Опасенията на Москва сега са, че Западът активно работи с най-близките съседи на Русия, включително Азербайджан и Армения, а Молдова дава сигнали, че може да се откаже от своя неутрален статут. В началото на февруари вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс посети Ереван и Баку, което още повече засили опасенията на Москва за намеренията на Запада.

Според оценките на Института за изучаване на войната (ISW) изпълнението на искането на Москва ще означава разпад на НАТО.

Свързани статии

Всяка новина е актив, следете Investor.bg и в Google News Showcase.
Последна актуализация: 11:11 | 19.02.26 г.
НАТО Володимир Зеленски икономиката на Русия
напиши коментар
Най-четени новини
Още от Политика виж още

Коментари

Добави коментар
4
rate up comment 5 rate down comment 17
анти-ватник
преди 1 час
Фашнята продължава да халюцинира!На времето Рони Рейгън възкликнал след преговори със съветски представители- "С тези хора, трябва да разговарят психиатри. А, ми се налага, аз да разговарям."
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
3
rate up comment 12 rate down comment 23
khao
преди 1 час
До: FireT ... и това няма да помогне, защото ако се случи излизане от нато и ес(по каквато и да е причина), поне милион българи (предимно в трудоспособна възраст) ще запалят резко на запад.
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
2
rate up comment 17 rate down comment 28
khao
преди 2 часа
а няма ли да поискат и ексклузивни права върху половината Вселена? ... всяка съверенна държава има право да членува където си поиска... да не кажем че със съсед като русия, това е задължително!
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
1
rate up comment 20 rate down comment 35
Скъсана_Ушанка
преди 3 часа
Хаха, руснята от позицията на какъв и се привиждат тия мвраци?? От на голото царче жуже, неспособно да превземе един Донбас? От на смеха и некадърността на демилитаризираната си армийка, ли? Кво, ше нападне НАТО по гол гАз или ще спре газа? Я маршшш, глупости на алкохолно зависисими, живеещи в някакъв имагинерен свят оркки.
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
Финанси виж още