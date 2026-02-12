САЩ и Европа са съгласни, че е необходимо ребалансиране на силите в НАТО

Министрите на отбраната на САЩ и Европа сякаш бяха единодушни, че за да оцелее, НАТО трябва да стане по-европейски. Но техните обосновки за тази промяна вероятно не са напълно съгласувани, пише Euronews.

„Това, което е необходимо, е „НАТО 3.0“, заяви заместник-министърът по отбраната на САЩ Елдридж Колби пред своите колеги в НАТО, събрали се в Брюксел. „Това НАТО 3.0 изисква много по-големи усилия от страна на нашите съюзници да се активизират и да поемат основна отговорност за конвенционалната отбрана на Европа“, добавя той.

Посланието на Колби, който присъства на срещата вместо министъра на отбраната Пийт Хегсет, едва ли е ново. САЩ от години настояват за по-голямо споделяне на тежестта, позовавайки се на желанието си да се насочат към Индо-Тихоокеанския регион.

Европа доскоро не изглеждаше особено ентусиазирана от това. И все пак, когато министрите се събраха в Брюксел, те бяха готови не само да чуят това послание, но и да покажат, че вече са започнали да действат активно.

Резултатът?

„За мен това беше една от най-важните срещи, в които съм участвал“, каза генералният секретар на НАТО Марк Рюте пред журналисти. „Днес видяхме и доказателства за нещо друго: истинска промяна в начина на мислене. Единство на визията. Много по-силна европейска отбрана в рамките на НАТО“, изтъква той.

Шефът на НАТО приветства „значителната промяна и увеличението“ в разходите за отбрана през 2025 г., като похвали Дания, Естония, Латвия, Литва и Полша за превишаването на новодоговорената цел за изразходване на 3,5% от брутния вътрешен продукт (БВП) за отбрана всяка година.

Целта беше обсъдена миналото лято след седмици на реторика от страна на президента на САЩ Доналд Тръмп, която хвърли сянка на съмнение върху ангажимента на страната му към клаузата за колективна отбрана на НАТО, с намек, че Вашингтон може да реши да не помага на съюзник, подложен на атака, ако той не достига прага на разходите.

„Направете НАТО по-европейски“

Срещата в четвъртък се провежда само седмици след като Тръмп заплаши с военни действия Дания, съюзник в НАТО, с цел насилствено поемане на контрол над Гренландия. НАТО вече започна засилено наблюдение в Арктика, за да потуши това безпокойство, докато продължават тристранните преговори между Дания, Гренландия и САЩ.

„САЩ поеха лъвския пай от това, което трябваше да се направи за европейското конвенционално възпиране и отбрана“, заяви германският министър на отбраната Борис Писториус преди срещата. „Сега е дошло времето европейците да поемат все повече и повече, стъпка по стъпка, през следващите години. Това е абсолютно нормално и естествено. Разбирам и подкрепям тази посока“, подчерта той.

Френският му колега, Катрин Вотрен, заяви, че европейците „вече са започнали“ да поемат повече отговорност за укрепване на „европейския стълб“ на алианса, докато румънският министър Раду-Динел Мируца призова европейците да увеличат производството на отбранителна техника, отбелязвайки, че това трябва да се прави в сътрудничество с НАТО и САЩ, „но имайки предвид един много ясен аспект: Европа трябва да може да защити Европа“.

Междувременно Рубен Брекелманс от Нидерландия призова за „политика без изненади“ между двете страни на Атлантика, за да се гарантира, че всяко американско оттегляне ще бъде съпроводено с европейско засилване на войските.

„Всички, разбира се, видяхме стратегията за сигурност и отбранителната стратегия на САЩ. Знаем техните приоритети. НАТО е един от тях, но (те) искат да положат повече усилия в западната част, западното полукълбо, както го наричат, и Индо-Тихоокеанския регион. Но стига да правим това чрез открит диалог и да знаем какво можем да очакваме един от друг, мисля, че можем да се справим много добре“, добави той.

Вече се наблюдава известно ребалансиране. В края на миналата година САЩ обявиха, че няма да заменят пехотна бригада, разположена в Румъния, след като тя бъде изведена от ротационен състав, което сигнализира за началото на изтеглянето.

Европейските съюзници също така поеха повече лидерски роли в командната структура на НАТО, въпреки че САЩ оглавиха морското командване, като същевременно запазиха лидерството в сухопътното командване и военновъздушното командване.

Рюте заяви, че поемането на трите съвместни командвания на силите от Европа е „значимо“, като добавя, че е „изключително важно“ лицето, отговарящо за изготвянето на военните планове на алианса, Върховният главнокомандващ на съюзническите сили в Европа, да остане „американец“.