НАТО започна мисия „Арктически страж“ в опит да озапти Доналд Тръмп

НАТО обяви началото на мисията за укрепване на присъствието си в Арктика като част от усилията за смекчаване на напрежението в организацията заради натиска на президента Доналд Тръмп за американски контрол над Гренландия, предаде БТА, позовавайки се на Ройтерс.

Новата мисия, наречена „Арктически страж“, ще координира увеличаващото се военно присъствие на съюзниците от НАТО в региона, включително учения като датските маневри „Арктическа издръжливост в Гренландия", съобщи в изявление военното командване на алианса.

От НАТО не уточняват колко военнослужещи или какви видове въоръжение ще участват в мисията.

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте обаче заяви, че мисията ще обедини усилията на различни страни членки на алианса под общо командване в момент, когато Русия и Китай проявяват по-голям интерес към Арктика, където заради топенето на ледовете се откриват нови морски маршрути.

„Не само ще можем да прилагаме това, което правим, много по-ефективно“, каза той пред журналисти в централата на НАТО в Брюксел. „Ще можем и да преценим какви са пропуските, които трябва да попълним. И, разбира се, ще ги попълним“, добави Рюте.

Министърът на отбраната на Германия Борис Писториус заяви, че германските въоръжени сили ще участват в първия етап на мисията с четири изтребителя Eurofighter и способности за презареждане във въздуха.

„Онова, което ще се случи след това, ще бъде координирано в рамките на НАТО между партньорите утре и вдругиден“, каза той.

НАТО започна да планира мисията, след като Тръмп и Рюте разговаряха в Давос миналия месец в разгара на кризата около Гренландия, предизвикана от настояването на Тръмп, че САЩ трябва да поемат контрол над територията, която е част от Дания.

Тръмп заяви, че Вашингтон се нуждае от Гренландия заради националната сигурност, като посочи, че островът е на стратегическа позиция за засичане на ракетни удари с голям обсег срещу САЩ. Той отказа да изключи възможността за поемането на контрол над Гренландия да бъде употребена сила и заплаши да наложи мита срещу Дания и още седем от европейските ѝ партньори.

Датски и други европейски лидери отговориха, че САЩ вече разполагат с военна база в Гренландия и имат възможност да установят още бази по силата на споразумение от 1951 г. Някои европейски официални представители казаха, че според тях Тръмп е мотивиран предимно от желание да разшири територията на САЩ.

В Давос американският президент заяви, че няма да използва сила, за да поеме контрол над острова, и се споразумя с Рюте, че НАТО ще играе по-голяма роля в обезопасяването на по-широкообхватния арктически регион.

Новата мисия ще бъде ръководена от Съвместното командване на силите на НАТО в Норфолк, в американския щат Вирджиния.

„Арктически страж“ подчертава ангажимента на алианса да защитава своите страни членки и да поддържа стабилност в един от най-стратегически значимите и сложни от гледна точка на околната среда райони“, се казва в изявление на генерала от ВВС на САЩ и Върховен главнокомандващ на силите на НАТО в Европа генерал-лейтенант Алексъс Гринкъуич.

Дания заяви, че очаква да допринесе с участие на значителни сили в „Арктически страж“ в тясно сътрудничество с Гренландия и Фарьорските острови, но че конкретният състав на участието ѝ ще трябва да бъде договорен след допълнително планиране със съюзниците от НАТО.