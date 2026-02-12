Водещите съюзници от НАТО вече не смятат, че САЩ възпира враговете им

Докато световните лидери се готвят за Мюнхенската конференция по сигурността в Германия, резултати от нова анкета на Politico показват, че усилията на американския президент Доналд Тръмп да пренапише дългогодишните международни отношения, особено с Европа, отблъскват традиционно лоялните на САЩ партньори.

Ерозиращата репутация на Вашингтон повдига нови въпроси относно стабилността на световния ред, който се поддържа от десетилетия, и за силата на страната на световната сцена.

Онлайн проучването, проведено от независимата лондонска социологическа компания Public First, разкрива как доверието в САЩ сред четири ключови съюзници от НАТО спада рязко през последната година на фона на поредицата от спорове с Вашингтон.

Във Великобритания, Франция и Германия негативните възприятия за САЩ надвишават положителните по ключови показатели, включително дали САЩ защитават демокрацията, споделят техните ценности и действат като надежден съюзник.

Във всички анкетирани страни много повече хора възприемат САЩ като ненадежден съюзник, отколкото като надежден, включително половината от анкетираните възрастни в Германия и 57% в Канада. Във Франция също делът на хората, които определят САЩ като ненадеждни, е повече от два пъти по-голям от дела на тези, които смятат, че страната е надеждна.

Доверието в Америка е най-високо във Великобритания, но – за сравнение, 35% от британците казват, че САЩ са надежден съюзник, а 39% казват, че са ненадеждни.

Американската военна мощ все повече се възприема като несигурен актив. В международното проучване мнозинство възрастни във Франция и Германия посочват, че не вярват, че врагове биха се страхували да ги нападнат поради отношенията им със САЩ. Само за една година се отчита рязък спад от 10% в дела на възрастните във Великобритания, които все още виждат САЩ като ефективен възпиращ фактор срещу вражески атаки.

Отношенията между Вашингтон и ключови съюзници от НАТО са разтърсени от търговските спорове, агресивната реторика и водения от Тръмп стремеж за откъсване на Гренландия от Кралство Дания. Кризите накараха лидерите да предупредят, че отношенията с Вашингтон са се променили фундаментално. Канадският премиер Марк Карни заяви пред публика в Давос, Швейцария, през януари, че „ние сме в разрив, а не в преход“.

В интервю за няколко европейски вестника, публикувано тази седмица, френският президент Еманюел Макрон разкритикува това, което определя като „заплахи и сплашване“ от Вашингтон. Той предупреждава другите лидери на страни от Европейския съюз (ЕС), че е малко вероятно трансатлантическите отношения да се нормализират скоро.

По време на церемонията по откриването на Зимните олимпийски игри в Милано вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс беше посрещнат с освирквания и подигравки. Висшият дипломат на ЕС Кая Калас обясни демонстрацията, като се позова на „европейска гордост“ и „не толкова приятните“ думи, изказани от американската администрация към Европа.

„Миналата година обществеността смяташе, че САЩ са ненадежден съюзник, но критичен, възпиращ враговете им, въпреки че е леко непредсказуем“, коментира Себ Райд, ръководител на социологическите проучвания за Public First.

„Сега, далеч от това да приема за даденост трансатлантическото възпиране, предлагано от НАТО, европейската общественост едва ли вярва, че то съществува – основният въпрос за лидерите, които се отправят към Мюнхенската конференция по сигурността сега, е как сигурността, която тя предлага, може да бъде пресъздадена без САЩ“, добавя той.

Именно на Мюнхенската конференция миналата година Ванс направи скандално обръщение, което шокира европейските му домакини.

Преди срещата с висок залог, където държавният секретар Марко Рубио ще ръководи американската делегация тази година, анкета на Politico показва, че нарастващ дял от анкетираните в изследваните страни не смятат, че САЩ споделят техните ценности или защитават демокрацията. В подготовката за събитието френският президент заяви, че администрацията на Тръмп е „открито антиевропейска“.

Във Франция само 17% от анкетираните са съгласни с твърдението, че „САЩ споделят нашите ценности“ спрямо 49%, които не са съгласни. В Германия 50% от анкетираните казват, че САЩ не споделят техните ценности, докато само 18% казват, че Вашингтон „защитава демокрацията“.

Въпреки че възрастните в ключовите страни от НАТО имат все по-негативно мнение за САЩ, те изразяват и известна надежда за бъдещето. В Германия, Франция и Великобритания мнозинството посочва, че Тръмп е отслабил отношенията с техните страни, но че те могат да се възстановят, след като той си отиде.