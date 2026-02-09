САЩ предават на Италия и Великобритания две висши командвания в НАТО

САЩ ще предадат две висши регионални командвания в НАТО на европейски страни в момент, когато президентът Доналд Тръмп оказва натиск върху съюзниците да поемат по-голяма отговорност за тяхната отбрана, съобщават дипломати в понеделник

Вашингтон ще прехвърли на Италия командването на НАТО в Неапол, което е фокусирано върху южната част на алианса, и на Великобритания командването си в Норфолк, щата Вирджиния, фокусирано върху северната част на алианса, съобщиха двама дипломати от НАТО. Междувременно САЩ ще поемат командването на военноморските сили на НАТО, базирани на Острова, съобщават дипломатите.

„Съюзниците се споразумяха за ново разпределение на отговорността на висшите офицери в командната структура на НАТО, в която европейските съюзници, включително най-новите членове на НАТО, ще играят по-важна роля във военното ръководство на Алианса. Решението е свързано с планирането на бъдещи ротации“, коментира представител на алианса, без да дава подробности за промените.

Промените, за които първо съобщи френският вестник La Lettre, вероятно ще отнемат месеци, за да бъдат въведени, казват пред AФП дипломати от НАТО, пожелали анонимност. „Това е добър знак за пренасочване на тежестта на практика“, добавя един от дипломатите.

Разместването на командните позиции в НАТО идва, след като Вашингтон заяви, че може да намали военното си присъствие в Европа, за да се съсредоточи върху други заплахи, като Китай. Военната суперсила Вашингтон ще остане централна, тъй като ще има контрол над основните въздушни, сухопътни и морски командвания на НАТО и ще запази позицията си на върховен главнокомандващ на съюзническите сили в Европа.

Европейските страни вече увеличиха военните бюджети в отговор на руската инвазия в Украйна и миналата година се съгласиха да повишат целта на НАТО за разходи за отбрана.

Тръмп разклати вярата в надеждността на САЩ и миналия месец тласна алианса в криза, след като предяви претенции към Гренландия. Посланикът на САЩ в НАТО Матю Уитакър отделно настоява, че американският лидер се стреми да укрепи, а не да „разруши“ НАТО, като принуди Европа да се активизира. „Опитваме се да направим НАТО по-силно, не да се оттеглим или отхвърлим НАТО, а да го накараме да работи така, както е било замислено като алианс от 32 страни“, казва той.

(БГНЕС, АФП)