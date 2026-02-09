НАТО скоро ще започне мисия "Арктически страж" в Гренландия

Очаква се в следващите дни НАТО да започне нова мисия, с която да засили наблюдението и военното си присъствие в Арктика на фона на напрежението между президента на САЩ Доналд Тръмп и европейските съюзници относно Гренландия, съобщава Ройтерс, като се позовава на петима свои източници.

Мисията, наречена "Арктически страж" (Arctic Sentry), може да бъде обявена още тази седмица по време на срещата на министрите на отбраната на алианса в Брюксел, според трима европейски дипломати, военен представител и още един запознат източник.

По информация на източницитe инициативата може да включва военни учения, засилено наблюдение, допълнително присъствие на кораби и въздушни средства в региона, включително използване на дронове.

Официални представители обаче подчертават, че мисията вероятно ще бъде насочена към по-ефективно използване и координация на вече наличните ресурси на НАТО в Арктика, а не към разполагането на значителни нови сили.

"Мисията е част от усилията на алианса да засили възпирането и отбраната в региона, особено с оглед на военната активност на Русия и нарастващия интерес на Китай към Далечния север“, казва представител на НАТО в писмен отговор до Ройтерс, като добавя, че се очаква мисията да започне в близко бъдеще.

НАТО съобщи миналата седмица, че е започнало планирането на мисията след разговорите в Давос между президента Тръмп и генералния секретар на алианса Марк Рюте. Срещата допринесе за намаляване на напрежението около изявленията на Тръмп за евентуално придобиване на Гренландия.

Върховният главнокомандващ на НАТО в Европа генерал Алексъс Гринкевич заяви днес, че планирането се намира в "последния етап". На посещение в Люксембург Гринкевич каза, че ще бъде информиран за напредъка по планирането от Обединеното командване на НАТО в Норфолк, Вирджиния. "Ако брифингът премине добре, може би ще имаме какво да обявим по-късно тази седмица за следващите стъпки", обяви той пред журналисти.

Междувременно делегация от сенатори на САЩ посети Гренландия с намерение да „възстанови доверието“, разклатено от заплахите на президента Доналд Тръмп да анексира арктическия остров, съобщава БГНЕС.

„Само с няколко изречения и думи доверието, градено от Втората световна война насам, беше подкопано и разрушено. Трябва да работим за възстановяването му“, коментира на пресконференция републиканската сенаторка Лиза Мъркауски.

В делегацията участват още независимият сенатор Ангъс Кинг, както и демократите Гари Питърс и Маги Хасан. Те посетиха американска военна база в Питуфик и проведоха среща с премиера на Гренландия Йенс-Фредерик Нилсен. Предвидени са и разговори с външния министър на острова Вивиан Моцфелд, предава АФП.

Миналия месец Тръмп се отказа от заплахите си за завземане на Гренландия, след като постигна рамково споразумение с генералния секретар на НАТО Марк Рюте за засилване на американското влияние в региона. Създадена е и работна група между САЩ, Дания и Гренландия, която да обсъжда опасенията на Вашингтон за сигурността в Арктика, като подробности за дейността ѝ не са оповестени.

„Имаме президент, който разруши това доверие в значителна степен и сега сме изправени пред задачата да го поправим. Смятаме ви за приятели и искаме и вие да ни възприемате като такива“, коментира сенаторът демократ Гари Питърс.

Дания и Гренландия признават, че споделят част от опасенията на Тръмп, свързани със сигурността, но подчертават, че суверенитетът и териториалната цялост остават „червена линия“ в разговорите.