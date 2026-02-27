Възобновяемата енергия в САЩ расте до рекордно ниво въпреки натиска на Тръмп

Американските компании за комунални услуги са генерирали рекордно количество енергия от възобновяеми източници миналата година, въпреки че администрацията на президента Доналд Тръмп въведе редица политики за задушаване на зелената енергия, пише Bloomberg.

Около 1162 тераватчаса от електроенергията в САЩ идват от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) през 2025 г., което е с 10% повече спрямо предходната година. Това представлява 26% от цялата произведена електроенергия в САЩ - достатъчно, за да захранва около 108 млн. американски домакинства за една година.

Някои конкретни месеци представят дори още по-оптимистични данни. През март например ВЕИ са генерирали почти една трета от енергията в страната.

Това контрастира с политиките на администрацията на Тръмп за съкращаване на стимулите за вятърната и слънчевата енергия, като същевременно целят да премахнат регулациите за чист въздух в опит да помогнат на изкопаемите горива.

„ВЕИ продължават да растат, въпреки че заглавията сочат, че природният газ е царят в момента“, изтъква Патрик Фин, главен анализатор в Wood Mackenzie. „Въпреки че има много препятствия за ВЕИ, идващи от Вашингтон, минаха четири години, в които нямаше много препятствия“, добавя той.

Въпреки че няколко големи електроцентрали за природен газ стартираха работа в САЩ миналата година, капацитетът им беше засенчен от вълната от по-малки съоръжения за възобновяема енергия, които влязоха в експлоатация. Тези слънчеви и вятърни паркове не бяха изолирани само в т.нар. „сини щати“. Те включват 600-мегаватовия слънчев парк Hornet, който заработи през април от Амарило, Тексас, и вятърната инсталация Beaver Creek, източно от Билингс, Монтана, която започна работа с капацитет от около 248 мегавата четири месеца по-късно.

Въпреки че годината беше добра за ВЕИ, скокът в търсенето на енергия от центрове за данни, електрически превозни средства и промишлеността също увеличиха производството на електроенергия от изкопаеми горива. Това включва 13% увеличение на електроенергията, произведена от въглища. Администрацията на Тръмп също така подкрепи производството и употребата на изкопаеми горива с безвъзмездни средства и заповеди за отлагане на затварянето на остарели инсталации.

„Производството на петрол в САЩ се е увеличило с над 600 хил. барела на ден“, заяви Тръмп в обръщението си за състоянието на Съюза във вторник. „Производството на природен газ в САЩ е на рекордно високо ниво, защото спазих обещанието си за сондиране“, добави той.

Дял на зелената енергия от енергийния микс на САЩ в периода 2016-2025 г. Графика: Bloomberg

Въпреки това ВЕИ изпреварват тези ръстове, водени от намаляващата цена на фотоволтаичните клетки, вятърните турбини и системите от батерии за съхранение на енергия. Дори без субсидии, инсталациите за възобновяеми източници вече са по-евтини за изграждане от конвенционалните алтернативи в повечето сценарии.

Това е отразено в плана за бъдещи енергийни инсталации в САЩ. Близо 80% от планирания капацитет през следващите около десет години е свързан с възобновяеми източници.

Аманда Левин, директор на отдела за политически анализ в Съвета за защита на природните ресурси, заяви, че темпът на изграждане на инсталации от зелена енергия може всъщност да се ускори, тъй като фирмите за комунални услуги се надпреварват да се впишат в крайните срокове за изтичащи федерални стимули.

Правителството изчислява, че 93% от новите производствени мощности, които се очаква да бъдат добавени към мрежата тази година, ще дойдат от вятърна, слънчева енергия и батерии. Това поставя ВЕИ в траектория към ръст на дела от общия енергиен микс. Wood Mackenzie очаква зелената енергия, включително водноелектрическата, да представляват близо една трета от общата произведена енергия в САЩ до 2030 г.

„Единствените технологии, които могат да бъдат внедрени днес в голям мащаб и на разумна цена, са вятърната, слънчевата енергия и съхранението на енергия чрез батерии“, изтъква Левин, добавяйки: „Без значение какво се опитва да направи Тръмп, той няма да види това възраждане на изкопаемите горива“.