САЩ планират частично вдигане на петролната блокада за Куба

САЩ ще позволят продажбата на петрол за частния сектор в Куба, става ясно от съобщение на Министерството на финансите на САЩ. От публикуваните насоки възможности за покупка на петрол ще бъдат дадени на частни компании, с които да бъде "поддържан частния сектор", но няма да са позволени доставките за военните и държавните институции, посочва Ройтерс.

Не е ясно обаче дали кубинските компании ще могат да си позволят да плащат за петрола на свободния пазар, допълва още агенцията. Самото кубинско правителство насърчи малки и средни компании да купуват петрол и горива, за да бъде облекчено положението - в Куба вече са ограничени много социални и комунални услуги, липсва достатъчно електроенергия. Пазарът основно е контролиран от големи държавни компании.

През последните 25 години Хавана е получавала петрол от Венецуела срещу суапови сделки срещу стоки и услуги. Венецуела е продавала по този начин петрола си и на Китай, сочат данните на американските власти. В момента САЩ контролират износа на петрол от Венецуела и получаваните приходи. Основните количества се търгуват през търговските компании Vitol и Trafigura. Доставките се извършват към САЩ, Европа и Индия, но и милиони барели петрол стоят на съхранение в терминали в Карибския басейн и очакват препродажби.

Кризата с горивата в Куба се влоши след операцията на САЩ във Венецуела, когато беше арестуван президентът Николас Мадуро, който е изправен пред съд в Ню Йорк по обвинения за наркотрафик.

Държавният секретар Марко Рубио направи коментар във връзка с плановете на американските власти по време на посещението си в Сейнт Китс и Невис, че кризата в Куба е предизвикана от политиката на правителството, а не заради петролната блокада на САЩ.

"Кубинците трябва да знаят, че са гладни и страдат не защото не искаме да им помогнем. Ние искаме. Това, което спира нашата помощ за хората, е режимът, Комунистическата партия", посочи той.