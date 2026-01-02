Володимир Зеленски размести ръководителите на специалните служби

Украинският президент Володимир Зеленски съобщи за промени в ръководния състав на службите за сигурност в Украйна. Той назначи досегашния ръководител на военното разузнаване (ГУР) ген. Кирило Буданов за началник на кабинета на президента. Украйна има нужда от повече фокус върху въпросите на сигурността и дипломатическия път в преговорите, написа украинският президент в социалните мрежи. "Кирило има специален опит в това и достатъчно сили за постигане на резултати", допълни още той.

Приоритет ще са критични въпроси за стратегическата сигурност, коментира Буданов, след като прие назначението.

Постът, който ще заеме Буданов, беше вакантен от края на ноември, когато Андрий Ермак подаде оставка заради корупционния скандал в енергетиката. Антикорупционните служби извършиха обиск в дома на Ермак, който беше началник на кабинета на Зеленски от 2020 година насам, но не повдигнаха обвинения срещу него.

Още преди пълномащабната война Кирило Буданов е добре известен в Украйна като автор на редица дръзки операции. Той беше назначен от Зеленски начело на ГУР през 2020 година едва на 34 години. След 2022 година ГУР продължи да изпълнява опасни мисии, включително и на територията на Русия.

Буданов има връзки в САЩ и вероятно това е причината да бъде избран от Зеленски, пише The New York Times. За възможността той да оглави офиса на президента в Украйна се говори още от ноември. Другите възможности пред Зеленски бяха ръководителят на Съвета за сигурност Рустем Умеров, който в момента е основен преговарящ с американските партньори, както и министърът на отбраната Денис Шмигал, който е сред приближените до Зеленски.

Сред кандидатите беше и бившият посланик на САЩ Оксана Маркарова.

Мястото на Буданов в ГУР ще заеме досегашният ръководител на външното разузване ген. Олех Иващенко, съобщи още Зеленски. Той съобщи, че е провел разговор с него и двамата са дискутирали възможностите за намаляване на потенциала на Русия да атакува.

"Особено това се отнася до износа на петрол, който ще продължава да бъде ограничаван и да поевтинява", допълни още Зеленски.

От август до края на 2025 година Украйна нанесе въздушни удари по 25 петролни рафинерии, като по някои от съоръженията са регистрираи по повече от 3 атаки. Част от тях прекратиха производството си за месеци, докато бъдат ремонтирани.

От коментарите на украинския президент става ясно, че Иващенко ще работи и за намаляване на "дупките", които позволяват на Москва да избягва санкциите.

Иващенко е начело на външното разузнаване от март 2024 година и е определян като един от разузнавачите с голям боен опит в Украйна. Преди да оглави външното разузнаване той беше част от Министерството на отбраната на Украйна, посочва УНИАН.

Зеленски съобщи още за среща с министъра на вътрешните работи Ихор Клименко, с когото са обсъждали промени в ръководството на "Гранична полиция". В момента службата оглавява Серхий Дейнеко. Той ще остане на работа в Министерството на вътрешните работи, след като му бъде намерен заместник, посочи още украинският президент. Причината за промяната е нуждата от "промяна в подхода" на граничните служби, допълва още Зеленски и отбелязва, че в момента границите са добре защитени и укрепени.

Преди няколко дни имаше неочакван пробив в Сумска област и руснаците превзеха населеното място Храбовско, намиращо се близо до границата, като депортираха около 50 жители на територията на Русия. Според медийни публикации в Украйна това е станало, след като украински военни са оставили позициите си в селото. Придвижването на руснаците обаче беше ограничено.