SOFIX отчете минимален спад при скромен оборот от търговия

Основния индекс на Българска фондова борса (БФБ) SOFIX отчете спад с 0,06% до 1068,1 пункта. Компаниите, които записаха най-голям ценови спад бяха "Шелли груп" ЕД, чиито акции поевтиняха с 2,1% до 109,135 лв., "Уайзър Технолоджи" АД, където книжата изтриха 1,75% от стойността си до 5,6 лв. и "Химимпорт" АД, чиито акции поевтиняха с 1,38% до 0,715 лв.

Най-големи ръстове сред 15-те компании в SOFIX записаха акциите на ПИБ АД - с 2,65% до 5,42 лв., тези на "Сирма груп холдинг" АД - с 1,47% до 1,38 лв. и книжата на БФБ АД - с 1,07% до 9,45 лв.

Общата борсова търговия достигна 2,4 млн. лв. оборот, главно от търговия с облигации. При компаниите от SOFIX оборотът беше за 332 хил. лв.

Най-активна беше търговията с акции "Пълдинг холдинг" АД - за 190 хил. лв., следвана от книжата на "Софарма" АД - 136 хил. лв., тези на "Елана Агрокредит" АД - 106 хил. лв., на "Шелли груп" ЕД - 23 хил. евро и акциите на ПИБ АД - 44 хил. лв.

При сделките доминираха "Софарма" АД с 54, ПИБ АД с 25 и "Шелли груп" ЕД с 20.

По отношение на другите индекси на БФБ BGBX40 отчете спад от 0,06% до 194,1 пункта. Измерителят BGREIT напредна с 0,25 на сто до 230,80 пункта, докато BGTR30 се понижи с 0,18% до 955,83 пункта. Показателят beamX записа понижение от 0,74% до 110,42 пункта.

Материалът е с информационен характер и не е препоръка за покупко-продажба на ценни книжа.