Петролът поевтинява след влизането в сила на по-високите мита на САЩ срещу Индия*

Цената на петрола бележи спад, докато инвеститорите преценяват последиците от по-високите американски мита срещу Индия заради вноса на руски суров петрол, предава Bloomberg.

Фючърсите върху сорта Брент поевтиняват с 0,12% до 67,14 долара за барел, а тези върху американския суров петрол West Texas Intermediate (WTI) – с 0,11% до 63,18 долара за барел.

В сряда САЩ наложиха 50% мито върху някои индийски стоки – най-високата ставка, обявена за вноса от азиатска държава – за да накажат страната за закупуването на руски петрол. Въпреки това местните преработватели планират да запазят по-голямата част от покупките си.

„Не виждам голяма загриженост по отношение на доставките“, коментира Вандана Хари, основател на компанията за пазарни анализи Vanda Insights. „Няма директива от индийското правителство да се спрат покупките на руски суров петрол и няма смисъл индийските рафинерии да вземат индивидуални решения за намаляване на доставките, тъй като няма ясни индикации, че това ще помогне на Ню Делхи в преговорите“, посочи тя.

Действията на САЩ срещу Индия – които се въздържаха от подобни действия срещу Китай, друг голям купувач на суров петрол от Москва – са част от по-широка инициатива за посредничество за прекратяване на войната в Украйна. Във вторник американският президент Доналд Тръмп предупреди за „икономическа война“, ако не успее да накара руския си колега Владимир Путин и украинския лидер Володимир Зеленски да постигнат споразумение за край на конфликта.

Индия се превърна в основен купувач на руски нефт след избухването на войната в Украйна през 2022 г. Понастоящем се очаква държавните и частните преработватели да закупят между 1,4 и 1,6 млн. барела дневно за доставки през октомври и след това. Това се сравнява на средно 1,8 млн. барела дневно през първата половина на годината.

Междувременно доклад в САЩ показа, че националните запаси от суров петрол са спаднали с 1 милион барела миналата седмица, заедно с намаляване на резервите от бензин и дестилати. Официалните данни се очакват по-късно в сряда.

*Данните са актуални към 9:00 ч. българско време.