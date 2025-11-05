Деница Георгиева, Shelly: EuroBridge отваря вратата към западния пазар, но промяната трябва да дойде отвътре

На 11 ноември 2025 г. София ще бъде домакин на 14-ото издание на Investor Finance Forum – най-голямата среща на финансовата и инвестиционната общност у нас. Тя се организира от Investor.bg и ще събере водещи икономисти, банкери и инвеститори, които ще обсъдят глобалните тенденции, финтех иновациите и новите възможности за растеж. Повече информация за програмата, лекторите и безплатната регистрация за събитието може да откриете на Investor Media PRO.

Как двойното листване на "Шелли Груп" на борсатав във Франкфурт подкрепи компанията, как ще се промени бизнес ситуацията с влизането на България в еврозоната и какво ново можем да очакваме от компанията – попитахме Деница Георгиева, Директор „Връзки с инвеститорите“, която е сред участниците във форума.

- Г-жо Георгиева, „Шелли Груп“ е първата компания, която осъществи двойно листване. От гледна точка на времето постигнахте ли целите си с този ход?

Напълно, но отне време и ресурс. Двойното листване само отваря вратата към западния капиталов пазар, но само по себе си не променя нищо за компанията, ако тя самата не се промени според стандартите и очакванията на този пазар.

- Как се промени профилът на акционерите след листването във Франкфурт?

Акциите на “Шелли Груп” ЕД бяха листнати за търговия във Франкфурт в края на 2021 г. Днес, четири години по-късно, почти половината от free flow-та на компанията е формиран от чуждестранни инвеститори, сред които и много институционални.

- Какви са предимствата на Eurobridge в сравнение с традиционните механизми за търговия между борсите? Улеснява ли се реално достъпът на чуждестранните инвеститори до български акции?

За българските емитенти EuroBridge функционира като „мост“ към европейския капиталов пазар. От една страна, това се дължи на технически улеснената трансгранична търговия чрез европейски интегрирана сетълмент система. От друга страна, това се дължи на по-високите изисквания към компаниите в сегмента за прозрачност като задължителното публикуване на корпоративни събития и отчети на английски език, което допълнително допринася за увеличаване на доверието на международните инвеститори.

- Как оценявате потенциала на Eurobridge да се превърне в траен канал за привличане на европейски капитал към български компании?

Към настоящия момент Eurobridge е единствената възможност за акциите на двойно листнати български публични дружества да бъдат търгувани на Xetra, a това има огромно значение за ликвидността на тези акции и е задължителен етап от развитието на една публична компания като участник на европейския капиталов пазар.

- Какво според Вас прави „Шелли Груп“ привлекателна за международните инвеститори - технологиите, бизнес моделът, ръстът или комбинация от тези и други фактори?

Привлекателността на „Шелли Груп“ е резултат от комбинацията между няколко ключови елемента – стабилен бизнес модел, устойчив растеж и силен управленски екип. От самото начало компанията изгражда доверие сред инвеститорите чрез последователни действия – с ясен план за развитие, реалистични цели и доказани резултати. Когато акциите ни бяха листвани във Франкфурт, този процес на утвърждаване изискваше постоянство и прозрачност, за да отговорим на очакванията на западните инвеститори. Днес Shelly Group е разпознаваема като технологична компания с ясно позициониране, стабилни финансови показатели и корпоративно управление, което отговаря на високите стандарти на международния капиталов пазар.

- Как очаквате въвеждането на еврото от 1 януари 2026 г. да се отрази върху бизнес средата и в частност върху дейността на „Шелли груп“?

Въвеждането на еврото ще се отрази положително върху дейността ни. В момента значителна част от нашите трансакции се извършват в евро, така че преминаването към единната валута ще намали административните и финансовите разходи, свързани с превалутирането. Това ще улесни както оперативните процеси, така и отчетността.

Като публична компания с голям дял чуждестранни акционери преминаването към евро ще направи финансовите ни отчети по-достъпни и удобни за международните инвеститори. Те ще могат по-лесно да анализират резултатите ни и да сравняват показателите с други компании в еврозоната.

В по-широк план очакваме въвеждането на еврото да има положителен ефект върху бизнес средата в България. Членството в еврозоната ще улесни търговския обмен, ще засили доверието на международните пазари и ще направи страната по-привлекателна дестинация за чуждестранни капитали. Това ще повиши и имиджа на България като стабилна и предвидима икономика, което е от полза както за нашата компания, така и за целия бизнес сектор.

- Смятате ли, че преминаването към еврото ще повиши интереса на международните фондове към българския капиталов пазар като цяло?

Да, очаквам положителен ефект. Преминаването към евро ще направи финансовата информация на българските публични компании по-разбираема и достъпна за международните инвеститори. Отпадането на необходимостта от конвертиране между лева и евро ще улесни анализа, сравненията и инвестиционните решения.

Освен това, макар валутният риск понастоящем да е минимален заради фиксирания курс лев/евро, премахването му напълно ще повиши увереността на чуждестранните фондове и институционални инвеститори. Това би могло да доведе до по-голяма активност на българския капиталов пазар и до привличане на нови участници, които досега са възприемали валутния фактор като бариера.

В крайна сметка очакваме, че въвеждането на еврото ще подобри инвестиционния климат и ще засили интеграцията на българския пазар в европейското финансово пространство.

- „Шелли Груп“ е една от най-иновативните български технологични компании. Какви нови продукти или направления можем да очакваме в близко бъдеще?

Настоящата 2025 г. е една от най-силните ни години по отношение на продуктови иновации. През първата половина вече стартирахме няколко ключови линии, а през септември представихме напълно нови категории продукти – сред които Shelly Power Strip, Shelly Presence Sensor, Shelly Wall Display XL, Shelly Smart Miniature Circuit Breakers (MCBs) и други решения, насочени към по-интелигентна автоматизация и мониторинг на средата.

До края на годината фокусът ни ще бъде върху разширяването на Gen4 серията и представянето на нови продуктови линии – като усъвършенствани сензори за присъствие (камери), ъпгрейд на умните брави LOQED и професионалната серия Shelly Pro Gen4. Паралелно развиваме нашата облачна платформа и внедряваме решения за интелигентен енергиен анализ, прогнози и първи функции, базирани на изкуствен интелект. Целта ни е да преминем отвъд автоматизацията, като предоставим на индустрията и потребителите достъпни решения за оптимизация и превенция, които правят ежедневието по-ефективно, сигурно и устойчиво.

- Какви са плановете за навлизане на нови или разширяване на присъствието на съществуващи международни пазари?

Пазарът на IoT решения продължава да се развива динамично и предлага значителен потенциал за растеж. Shelly вече е добре позиционирана в Европа, особено в DACH региона (Германия, Австрия и Швейцария - бел.ред.) и продължава да инвестира в локални екипи. През тази година успешно създадохме екипи в Полша и Бенелюкс. Работим активно за засилване на присъствието си в Италия и Обединеното кралство, Америка и Азия.

Нашият подход е базиран на локално присъствие – създаване на местни екипи, които осигуряват не просто продажби, а адаптирани решения, партньорства и поддръжка за съответния пазар.

Същевременно развиваме мрежата си от инсталатори и партньори, които предлагат Shelly решения в реални проекти. Чрез обучения и демонстрации показваме практическото приложение на нашите продукти за по-интелигентна и енергийно ефективна среда. Така Shelly се утвърждава като глобален бранд с локално разбиране – адаптиран към нуждите на различните пазари.

- Какви са вашите дългосрочни цели за следващите 3–5 години по отношение на продуктите, пазарите и капиталовото позициониране на компанията?

Целите ни са ясно дефинирани и последователно следвани – разширяване на международното присъствие, оптимизация на процесите и устойчив растеж на бизнеса. Shelly залага на продукти с отлично съотношение между цена и качество, които отговарят на търсенето на енергийно ефективни и достъпни решения и са съобразени с потребностите на различните пазари. Ще продължим да инвестираме в засилване на присъствието си в професионалния сегмент, наред с DIY (Do It Yourself) сегмента на различните пазари, както и в интегрирането на нови технологии, ориентирани към енергийната ефективност и функционалности, които да осигурят по-добра оптимизация и персонализация, включително с помощта на AI.

От гледна точка на капиталовото позициониране продължаваме да се стремим към повишаване на прозрачността, стабилността и доверието на инвеститорите, така че да затвърдим позицията си на водещ технологичен бранд с глобално присъствие.

- Защо подкрепяте INVESTOR FINANCE FORUM?

Подкрепяме форума, защото той е ценна платформа за диалог между компании, инвеститори и институции, която насърчава прозрачността и доверието на пазара. Участието ни дава възможност да споделим добри практики в корпоративното управление и капиталовото развитие. Вярваме, че подобни инициативи укрепват инвестиционната екосистема в България и региона и допринасят за растежа на целия технологичен сектор.