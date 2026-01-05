Данните за инфлацията в еврозоната ще бъдат във фокуса на инвесторите тази седмица

За глобалните инвеститори новата седмица започва в условията на повишено напрежение след залавянето на венецуелския президент Николас Мадуро от американските сили. На този фон трейдърите ще очакват редица ключови данни за водещите икономики по света, като най-силен ще бъде фокусът върху инфлацията в еврозоната през декември.

Ето какво ще движи пазарите тази седмица.

Цената на петрола и сътресенията във Венецуела

Цената на петрола спада в понеделник, докато инвеститорите oценяват последиците от сътресенията във Венецуела върху глобалното предлагане на „черно злато“ и по-широкото му въздействие върху енергийния сектор на страната. Към 10:30 ч. българско време фючърсите върху сорта Брент поевтиняват с 1,47% до 59,86 долара за барел, а тези върху американския суров петрол West Texas Intermediate (WTI) – с 1,59% до 56,41 долара за барел.

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че САЩ ще поемат контрола върху богатата на петрол страна, докато Мадуро, когото Вашингтон многократно е обвинявал в управление на „наркодържава“ и фалшифициране на избори, в неделя се намираше в ареста в Ню Йорк в очакване да му бъдат повдигнати обвинения. САЩ не са предприемали такава пряка намеса в Латинска Америка от нашествието в Панама през 1989 г.

Въпреки сътресенията във Венецуела през уикенда страната членка на Организацията на страните износителки на петрол (ОПЕК) формира малка част от глобалното предлагане, а пазарът вече е затруднен заради нарастващ излишък. Венецуела някога беше силна петролна държава, но производството на страната спадна през последните две десетилетия и сега носи по-малко от 1% от световното предлагане, което отива предимно за Китай. Пазарът е изправен пред сериозен излишък тази година, тъй като членовете на ОПЕК и съюзниците ѝ и други производители увеличават добива, а търсенето отслабва.

Въпреки атаките на САЩ в събота петролната инфраструктура на Венецуела, включително пристанището „Хосе“, рафинерията „Амуай“ и основните производствени райони в пояса Ориноко не са били засегнати, според източници, запознати с въпроса. Въпреки това натискът на САЩ върху режима на Мадуро, включително конфискуването на танкери, принуди страната да започне да затваря някои нефтени кладенци.

Данните от Европа

За Стария континент седмицата започва с доклада за безработицата в Испания през декември и индекса на мениджърите по поръчките (PMI) за производството в Швейцария през миналия месец.

Във вторник ще стане ясно какво е било равнището на инфлацията във Франция и Германия през декември. В същия ден ще бъдат обявени данните за PMI индекса в производството за еврозоната и водещите държави в региона през миналия месец.

В сряда се очакват официалните декемврийски данни за инфлацията в еврозоната, от която България вече е част. Според последните оценки инфлацията в еврозоната леко се е ускорила до 2,2% през ноември от 2,1% през предходния месец, оставайки близо до целта на Европейската централна банка (ЕЦБ) от 2%.

Докладът следва решението на ЕЦБ от края на миналата година да запази паричната си политика без промяна на фона на увереността, че инфлацията няма да се отклони съществено от целта. Така лихвените проценти по депозитното улеснение, основните операции по рефинансиране и пределното кредитно улеснение останаха съответно на равнища от 2%, 2,15% и 2,4%, както очакваха всички икономисти и инвеститори.

Анализаторите смятат, че разходите по заемите ще останат на това равнище до 2027 г., като мнозинството вече прогнозира, че следващият ход по-скоро ще бъде повишение, а не понижение.

Също в сряда ще бъдат публикувани докладите за безработицата в Германия през декември и продажбите на дребно през ноември.

В четвъртък ще стане ясно какво е било нивото на германските фабрични поръчки през ноември, както и дали инфлацията в Швейцария се е променила през декември, след като през предходните месеци циркулираше около нивото от 0%. В същия ден ще бъде публикуван докладът за безработицата в еврозоната през ноември, като по-късно се очаква изявление на заместник-председателя на ЕЦБ Луис де Гиндос.

В петък ще бъдат оповестени данните за индустриалното производство и търговския баланс на Германия през ноември, както и за потребителските разходи във Франция през същия месец. Очаква се и изявление на главния икономист на ЕЦБ Филип Лейн.

Икономиката на САЩ

Въпреки че някои правителствени агенции все още обработват доклади, които бяха забавени от спиране на работата на администрацията през миналата година, Бюрото по трудова статистика ще публикува доклада за заетостта през декември в петък, както беше планирано първоначално.

Представители на Федералния резерв посочиха, че отслабването на пазара на труда може да накара централната банка да предприеме по-нататъшни намаления на лихвените проценти през тази година. Публикуваният миналата седмица протокол от заседанието през декември показа, че представителите на Фед са разединени по въпроса за лихвените проценти и ще следят отблизо предстоящите данни за пазара на труда. Именно докладите тази седмица за свободните работни места, наемането в частния сектор и седмичните молби за помощи за безработни ще помогнат да се очертае картината на настоящата ситуация на пазара на труда.

Няколко други доклада, които бяха забавени от спирането на работата на администрацията, ще бъдат публикувани тази седмица, включително данните за октомври за доставките, запасите и поръчките на производителите. Очакват се и данни за започнатото строителство на жилища през септември и октомври, както и докладът за производителността и разходите в САЩ през третото тримесечие.

Други публикации включват предварителен доклад за януари относно потребителското доверие и данните за индекса на мениджърите по поръчките (PMI) в производството и сектора на услугите.

Събитията в Азиатско-Тихоокеанския регион

За Азиатско-Тихоокеанския регион седмицата започва с PMI данните за производството в Китай, а в сряда се очаква публикуването на PMI доклада за сектора на производството в Япония.

В четвъртък ще стане ясно какъв е бил търговският баланс на Австралия през ноември, а в петък се очакват данните за потребителските разходи в Япония през същия месец.