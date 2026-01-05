SOFIX докосна връх от над 1200 пункта в сесията, но отстъпи на финала

Със силни ръстове приключи първата сесия на Българската фондова борса (БФБ) за годината и в евро.

Основният индекс SOFIX затвори с ръст от 3,34% до 1195,1 пункта, като в рамките на деня докосна връх от 1201,99 пункта. Стойността на бенчмарка е най-висока от над 17 години и половина.

По-широкият индекс BGBX40, в който са включени 40-те най-ликвидни акции, добави 1,55% до 206,97 пункта. Индексът на дружествата със специална инвестиционна цел BGREIT добави 0,86% до 232,9 пункта, а BGTR30 – 1,36% до 1008,46 пункта.

Индексът на малките и средни предприятия beamX се изстреля с 13,17% до 125,72 пункта в сесията.

Общият оборот достигна близо 933,2 хил. евро (над 1,8 млн. лева). Най-голямата част от него се формира от основен пазар – над 750,7 хил. евро (близо 1,5 млн. лева).

С най-голям оборот е „Шелли груп“ – малко под 200 хил. евро, следвано от акциите на самата БФБ с малко под 180 хил. евро и „Доверие Обединен холдинг“ с малко под 50 хил. евро.

„Сирма груп холдинг“ е най-търгуваната акция за сесията с 47 сделки, следвана от „Шелли груп“ с 41, БФБ с 37, „Софарма“ с 33 и „Доверие Обединен холдинг“ с 25.

Най-силна подкрепа на SOFIX оказаха акциите на БФБ, които поскъпнаха с 9,45%, на „Шелли груп“ с ръст от 7,72% и нов връх на цената, „Първа инвестиционна банка“ (ПИБ) с 5,81%, „Доверие Обединен холдинг“ с 4,83% и „Еврохолд България“ с 4,66%.

От акциите, включени в основния индекс, със спад затвориха само „Елана Агрокредит“ – с 4,87%, и „Централна кооперативна банка“ (ЦКБ) – с 1,19%.

БФБ и „Шелли груп“ поведоха ръстовете и в рамките на BGBX40, следвани от „Неохим“ с 5,24%. Най-губещи от индекса за сесията са акциите на „Градус“, които се сринаха с 24,64%, следвани от „София комерс – Заложни къщи“ със спад от 5,3%.

От акциите в състава на beamX нямаше поевтиняващи. Книжата на „Биодит“ се изстреляха с 69,72% при само 200 изтъргувани лота. Следва „Дронамикс Кепитъл“ с ръст от 52,8% при 402 изтъргувани акции, „Глобал Гейминг Солюшънс“ с 26,39%, „Син Карс Индъстри“ с ръст от 11,94% и „ИмПулс Растеж“ с 0,55%.