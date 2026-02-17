S&P 500 почти не трепна под натиска на акциите на софтуерните компании

Американският широк пазарен индекс S&P 500 отбеляза лек ръст във вторник, след като поевтиняването на софтуерните акции оказа натиск върху бенчмарка, предаде CNBC.

Той нарасна с 0,1%. Технологичният измерител Nasdaq Composite и индексът на сините чипове Dow Jones Industrial Average също се повишиха с по 0,1%.

Инвеститорите се оттеглиха от софтуерните компании и се насочиха към финансови акции като тези на Citigroup и JPMorgan. Книжата на Citi покъпнаха с почти 3%, докато тези на JPMorgan са нагоре с 1%.

Софтуерният сектор е засегнат от опасенията, че инструментите за изкуствен интелект (AI) могат да заменят доставчиците на софтуер, специфични за индустрията.

„Просто ни трябва време, за да видим какви ще бъдат печалбите на някои от тези компании“, заяви Лия Бенет, главен инвестиционен стратег в Concurrent Investment Advisors. „Мисля, че тези, които не са в състояние да се конкурират и нямат реални предимства в бизнеса си, ще отбележат влошаване“, продължи тя, добавяйки, че подобно сътресение ще доведе и до разкриването на победителите на пазара.

Притесненията от сътресенията, предизвикани от изкуствения интелект, засегнаха индустрии като софтуер, недвижими имоти, транспорт и финансови услуги миналата седмица, което доведе S&P 500 до втора поредна седмица на загуби. Както S&P 500, така и Dow загубиха по повече от 1% миналата седмица, а технологичният Nasdaq спадна с над 2%.

„Иновациите в областта на изкуствения интелект и свързаните с тях тревоги поставят под въпрос крайните мултипликатори в различни сектори на пазара, което кара инвеститорите да се фокусират върху конкретни рискове, а не върху по-широки промени в експозицията“, заяви Скот Кронарт, стратег по акции в Citi U.S. „Засега нагласите са разкъсани от добрите средносрочни фундаментални тенденции. Тежестта е върху компаниите да убедят пазарите в дългосрочните си бизнес предимства, което вероятно ще бъде тема на отчетния сезон за първото тримесечие, при липса на подновен фокус върху меко кацане на макроикономиката“, добави той.

В края на днешната борсова сесия доходността по 10-годишните американски държавни ценни книжа се повиши до 4,06%, а тази по 30-годишните - до 4,689%.

Доларовият индекс, който измерва силата на щатските пари спрямо кошница от конкурентни валути, регистрира повишение от 0,22% до 97,127 пункта.

На стоковите пазари фючърсите върху международния петролен бенчмарк Брент поевтиняха с 1,89% до 67,35 долара за барел, а тези върху американския сорт WTI – с 1,02% до 62,25 долара за барел.

Златото поскъпна с 2,88 на сто до цена от 4900,9 долара за тройунция.