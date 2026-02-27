Петролът поскъпва, след като САЩ и Иран се споразумяха за нови преговори другата седмица*

Цената на петрола се повишава в петък, след като САЩ и Иран се споразумяха за нови ядрени преговори следващата седмица след кръг от дискусии в четвъртък, докато огромното разполагане на американски войски в Близкия изток държа пазара в напрежение, предава Bloomberg.

Фючърсите върху сорта Брент поскъпват с 0,69% до 71,24 долара за барел, а тези върху американския суров петрол West Texas Intermediate (WTI) - с 0,77% до 65,71 долара за барел.

Техеран съобщи, че последните преговори в Женева са показали добър напредък, въпреки че според източник, запознат с позицията на САЩ, американците са останали разочаровани. Двете страни се споразумяха да се срещнат отново във Виена.

През тази седмица напрежението на пазара на петрол леко спадна, но цените остават по-високи тази година, тъй като опасенията от евентуален удар на САЩ срещу Иран помагат да се компенсират по-широките очаквания за свръхпредлагане.

„Няма нови шокове и ескалацията, и дипломацията все още са на дневен ред“, заяви Харис Хуршид, главен инвестиционен директор в Karobaar Capital LP. „Когато вероятностите се променят, но нищо физическо не се е изменило, суровият петрол се колебае, а не следва тенденция.“

Американският президент Доналд Тръмп разпореди най-голямото военно струпване в Близкия изток от 2003 г. и заплаши да нанесе удар по Иран, ако азиатската страна не сключи споразумение, макар да сигнализира, че предпочита дипломатическия подход. Миналата седмица Тръмп даде на Техеран срок от 10-15 дни за постигане на споразумение.

Американският флот е намалил персонала в щаба на 5-та флота в Бахрейн до „критично ниво за мисията“, според Fox News, който съобщи, че същото място е било евакуирано по подобен начин преди американските удари срещу Иран през юни миналата година.

*Данните са актуални към 9:00 ч. българско време.