SOFIX отбелязва най-дългата си серия от понижения от септември 2025 г.

Основният индекс на Българската фондова борса (БФБ) SOFIX отбеляза най-дългата си серия от понижения от септември 2025 г. насам. Бенчмаркът затваря на червена територия за седма поредна сесия, след като в сряда изтри още 1,48% до 1274,54 пункта.

Индексът на 40-те най-ликвидни акции BGBX40 се понижи с 1,22% в сесията до 217,77 пункта, BGTR30 спадна с 1,09% до 1063,22 пункта, а индексът на малките и средни предприятия beamX – с 0,54% до 117,07 пункта.

Единствено индексът на дружествата със специална инвестиционна цел BGREIT нарасна в сесията – с 0,14% до 228,99 пункта.

Оборотът на борсата достигна почти 5,054 млн. евро в сесията, като над 4,6 млн. евро се формираха от сделки с инструменти, търгувани на основен пазар на БФБ.

На първо място по оборот в сряда е „ВЕИ Инвест Холдинг“ с близо 1,7 млн. евро, следвано от „Шелли груп“ с 501,8 хил. евро, „Фючър Кепитъл Холдинг“ с 338,1 хил. евро, „Доверие Обединен Холдинг“ с 213,8 хил. евро и „Смарт Органик“ с над 78,7 хил. евро.

„Шелли груп“ е най-търгуваната акция със 130 сделки, следвана от „Доверие Обединен Холдинг“ с 62, „Сирма Груп Холдинг“ с 54, „Софарма“ с 48 и „Смарт Органик с 37.

От акциите в състава на SOFIX само три отбелязват ръст – „Химимпорт“ – 1,34%, „Адванс Терафонд“ – 0,73%, и „Първа инвестиционна банка“ (ПИБ) – 0,29%.

Най-губещата акция от индекса е „Сирма Груп Холдинг“, като спадът по позицията достига 10,43%. Следват акциите на „Уайзър Технолоджи“ с 6,67%, на „Смарт Органик“ с 6,1%, „Шелли груп“ с 2,42%.

„М+С Хидравлик“ е най-поскъпващата акция от BGBX40 с ръст от 2,94%, следвана от „Химимпорт“ с 1,34% и „София комерс – Заложни къщи“ с 0,81%.

„Сирма Груп Холдинг“ е най-губещата акция и от по-широкия индекс, следвана от „Трейс Груп Холд“ със спад от 9,09%, „Уайзър технолоджи“, „Смарт органик“, „Илевън Кепитъл“ с 4,09%.

От акциите в състава на beamX тези на „Пейсера България“ поскъпнаха с 3,33%, а на „Биодит“ поевтиняха с 3,45%. Акциите на „Дронамикс Кепитъл“ изтриха 1,59% в сесията, а на „ИмПулс Растеж“ – 1,4%.