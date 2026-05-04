Водещият южнокорейски борсов индекс Kospi достигна нов рекорд, след като записа най-силния си месец от 28 години насам, докато инвеститорите оценяват последните новини около конфликта в Близкия изток, съобщава CNBC.

Kospi приключи сесията с ръст от 5,12 на сто до 6936,99 пункта.

Акциите на Samsung Electronics и SK Hynix поскъпнаха съответно с 5,44% и 12,52%, подкрепени от позитивните настроения след публикуването на финансовите отчети на технологичните компании в САЩ.

Пазарите в Япония и континенталната част на Китай бяха затворени поради празници.

Хонконгският показател Hang Seng напредна с 1,24 на сто до 26 095,88 пункта.

Австралийският измерител ASX 200 записа спад от 0,37% до 8697,1 пункта.

В Индия бенчмаркът Nifty 50 прибави 0,54% към стойността си, като приключи сесията на ниво от 24 126,05 пункта.

Във фокуса на пазарите остана конфликтът с Иран, който разтърси петролните пазари.

Основните азиатски борсови индекси в края на редовната търговия на 4 май.

САЩ ще се опитат да „освободят“ блокираните кораби, засегнати от затварянето на Ормузкия проток, заяви американският президент Доналд Тръмп в публикация си в социалната платформа Truth Social.

Акцията, известна като Проект „Свобода“, започна в понеделник и ще се фокусира главно върху това да се отблокират граждански кораби, плаващи под флага на държави, които не са свързани с конфликта, от Ормузкия проток, изтъква Тръмп.

Пазарите реагираха и на новите данни за инфлацията в Индонезия, която се охлажда на месечна база през април до 0,13 на сто. За сравнение, през март месечната инфлация в страната достига 0,41%.

Междувременно Япония и Австралия се споразумяха да разширят сътрудничеството си в ключови области като енергийна сигурност, отбрана и критични минерали на фона на рисковете за глобалните вериги на доставки, произтичащи от конфликта в Близкия изток. Японският премиер Санае Такаичи проведе среща с австралийския си колега Антъни Албанезе в парламента в Канбера в рамките на първото си посещение в страната като министър-председател. Двамата обсъдиха стратегически теми, включително регионалната сигурност, Китай, Югоизточна Азия, тихоокеанските островни държави и ядрените въпроси.