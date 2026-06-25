Nasdaq отчете четвърта поредна сесия на червено въпреки подкрепата от Micron

Технологичният измерител Nasdaq Composite завърши четвърта поредна сесията на червено, като дори силните резултати на Micron Technology не можаха да го подкрепят. Пазарът обаче се оказа разделен: индексът на сините чипове Dow Jones Industrial Average достигна нов дневен рекорд, подкрепен от имената извън сектора на изкуствения интелект, съобщава CNBC.

Nasdaq се понижи с до 25 358,603 пункта, или с 0,46%, докато широкият показател S&P 500 остана почти без промяна с минимален спад от 0,01% до 7357,49 пункта.

Dow напредна с 0,14% до 51 920,62 пункта.

Акциите на Johnson & Johnson и JPMorgan Chase поскъпнаха с 1,61% и 0,42%.

Тези на Caterpillar прибавиха 6,29%.

В технологичния сектор книжата на гиганта Apple поведоха движението на Nasdaq надолу със спад в цената от 6,12%, след като компанията обяви, че увеличава цените на модели MacBook и iPad, като се позова на поскъпване на компоненти като чипове.

В допълнение акциите на Microsoft поевтиняха с 3,46%, след като компанията обяви също повишение на цените за своите Xbox конзоли.

Акциите на Micron поскъпнаха с 15,74%, след като производителят на чипове отчете по-добри от очакваното резултати за третото си фискално тримесечие. Тези на Qualcomm също прибавиха към стойността си 3,71%.

При водещите технологични имена – купувачи на полупроводници – Alphabet и Meta Platforms поевтиняха с 0,46% и 2,65% съответно.

По-рано през деня стана ясно, че ценовият индекс на личните потребителски разходи в САЩ се е повишил с 4,1% миналия месец спрямо същия период на миналата година – най-високото ниво от април 2023 г. насам, показват данните на Бюрото за икономически анализи. Без да се отчитат хранителните стоки и енергията, цените са се повишили с 3,4% на годишна база.

Потребителските разходи, коригирани спрямо инфлацията, са се увеличили с 0,3% спрямо предходния месец, след като през април отбелязаха стагнация.

При американските държавни ценни книжа доходността по 10-годишните облигации намаля до 4,39%, а тази по 30-годишните се повиши до 4,859%.

Доларовият индекс, който измерва силата на щатските пари спрямо кошница конкурентни валути, намаля с 0,17% до 101,435 пункта.

На стоковите пазари цената на петрола се повиши осезаемо. Фючърсите върху международния бенчмарк Брент поскъпнаха с 2,28% до 75,42 долара за барел, а тези върху американския сорт WTI – с 2,52% до 72,11 долара за барел.

Златото също поскъпна с 0,87% до 4043,4 долара за тройунция.