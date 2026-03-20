Чуждите инвестиции в България се увеличават с близо 5% през януари

Притокът на преки чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в България през януари достига 259,8 млн. евро, увеличавайки се с с 12,2 млн. евро (4,9%) на годишна база – преди година той бе в размер на 247,6 млн. евро. Това показват предварителните данни на Българската народна банка (БНБ), които подлежат на ревизия в бъдеще.

Източник: БНБ

Дяловият капитал (преведени/изтеглени парични и апортни вноски на нерезиденти в/от капитала и резервите на български дружества, както и постъпления/плащания по сделки с недвижими имоти в страната) възлиза на 26,1 млн. евро за януари 2026 г., нараствайки с с 24,3 млн. евро на годишна база. През януари 2025 г. той е едва 1,8 млн. евро.

Нетният поток от инвестиции на чуждестранни лица в недвижими имоти е на минус с 0,3 млн. евро при отрицателен нетен поток от 1 млн. евро за януари 2025 г., като се свива със 70%.

По предварителни данни, статия Реинвестиране на печалба (показваща дела на чуждестранните инвеститори в текущата печалба или загуба на дружеството на база на счетоводни данни за финансовия резултат) възлиза на 261,7 млн. евро и нараства повече от двойно спрямо сумата от 104,7 млн. евро година по-рано.

Нетният поток по подстатия Дългови инструменти (промяната в нетните задължения между дружествата с чуждестранно участие и преките чуждестранни инвеститори по финансови, облигационни и търговски кредити) обаче се срива и възлиза на -28 млн. евро при положителна стойност от 141,1 млн. евро за януари 2025 г.

По предварителни данни на централната банка нетният поток на преките инвестиции в чужбина за януари възлиза на 14,4 млн. евро при 100,1 млн. евро за същия период на миналата година.