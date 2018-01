Тръмп: За Иран иде време за промяна

Американският президент Доналд Тръмп заяви днес, че е дошло "време за промяна" в Иран след насилието от последните дни по време на най-големите протести срещу властта след 2009 г., съобщи AFP, цитирана от БТА.

"Иран се проваля на всяко равнище, въпреки ужасната сделка, сключена с тях от правителството на Обама. Великият ирански народ е репресиран от много години. Те са гладни за храна и свобода. Богатството на Иран е заграбвано, наред с човешките права. ВРЕМЕ ЗА ПРОМЯНА!", написа Тръмп в Twitter.



Протестите, предизвикани от повишаването на цените на някои стоки, започнаха в четвъртък във втория по големина ирански град Машхад и обхванаха след това други населени места.



Iran is failing at every level despite the terrible deal made with them by the Obama Administration. The great Iranian people have been repressed for many years. They are hungry for food & for freedom. Along with human rights, the wealth of Iran is being looted. TIME FOR CHANGE!

Откакто Тръмп встъпи в длъжност, Иран е трън в очите на американското правителство, което не спира да критикува регионалните амбиции на Техеран, участието му в конфликтите в Сирия и Йемен и програмата му за балистични ракети, отбелязва AFP.

По-рано днес иранският президент Хасан Рохани заяви, че би било грешка да се гледа на протестите, разтърсващи страната, просто като на чужда конспирация."Проблемите на хората са не просто икономически, те искат също повече свободи", заяви Рохани на извънредна среща по сигурността, косвено критикувайки твърдолинейните представители на режима, които се противопоставят на опитите му да прокара политически и културни реформи."Но това правителство не е поставило всичко под контрола си", добави президентът, визирайки факта, че окончателното решение по много ключови въпроси се взема от консервативни духовници, които заемат важни постове във властта. Имайки предвид това, Рохани отбеляза, че протестите трябва да бъдат смятани за възможност, а не за опасност.От миналия четвъртък хиляди иранци протестират срещу високата цена на живота, безработицата и близкоизточната политика на Техеран въпреки предупрежденията от страна на представители на силите за сигурност. По-рано днес иранската държавна телевизия съобщи, че досега 12 души са били убити по време на протестите в цялата страна.

Пo-рано днес Тръмп започна новата година, като публикува гневен туит рано сутринта с критика към Пакистан и намек, че ще спре помощта, която Вашингтон отпуска на Исламабад, съобщиха световните агенции.



"Съединените щати неразумно даваха на Пакистан над 33 милиарда долара помощ в продължение на 15 години, а те не ни дадоха нищо друго освен лъжи и коварство, мислейки нашите лидери за глупаци. Дават убежище на терористите, които преследваме в Афганистан и практически не помагат. Стига толкова!", написа президентът.



През миналата седмица The New York Times съобщи, че американското правителство разглежда сериозно възможността да не изпрати 255-те милиона долара помощ, чието изплащане и без това вече е забавено, защото смята, че азиатската страна не се бори достатъчно ефективно с терористичните групировки, намиращи се на нейна територия.



По време на изненадващото си посещение в Афганистан преди десетина дни, вицепрезидентът Майк Пенс увери американските войски, че "президентът Тръмп държи Пакистан под око".

The United States has foolishly given Pakistan more than 33 billion dollars in aid over the last 15 years, and they have given us nothing but lies & deceit, thinking of our leaders as fools. They give safe haven to the terrorists we hunt in Afghanistan, with little help. No more!