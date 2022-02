WSJ: Amazon обмисля покупка на Peloton

Компанията за спортни уреди Peloton Interactive Inc. привлича интереса на потенциални купувачи, сред които и гиганта в търговията на дребно Amazon.com Inc. Това съобщава в. Wall Street Journal, позовавайки се на хора, запознати с въпроса.

Акциите на производителя поскъпнаха с до 43% при удължената търговия на Wall Street в петък.

Според информацията, цитирана от Bloomberg, Amazon обсъжда със съветници възможна сделка. Засега обаче все още няма гаранции, че от търговеца ще се свържат с оферта с Peloton, който ще работи със свои съветници, ако такава му бъде отправена.

Според WSJ компанията привлича интереса и на други потенциални купувачи, въпреки че все още няма гаранции за сделка. И от Amazon, и от Peloton са отказали коментар.

Peloton се превърна в една от любимите компании на пазара по време на пандемията, тъй като затворените хора вкъщи търсеха начин да поддържат форма в домашни условия. Но акциите на компанията се обезцениха с 80% спрямо върха си отпреди година, тъй като постепенното облекчаване на противоепидемичните мерки увеличи притесненията, че растежът на компанията ще намалее.

Миналия месец активистът инвеститор Blackwells Capital LLC публикува писмо, в което иска компанията да уволни съоснователя си и главен изпълнителен директор Джон Фоли и да търси продажба. От Blackwells посочват, че възможни купувачи може да са Apple Inc., Walt Disney Co. и Nike Inc.

Интересът на Amazon може да е продиктуван от усилията на компанията да увеличи присъствието си в сегмента на грижата за здравето, както и от възможностите на близо 3-те милиона потребители на компанията. През 2020 г. Amazon представи носимите си устройства Halo в опит да се конкурира с притежаваната от Google компания Fitbit и други производители.

По статията работи: Елена Илиева