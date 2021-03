Джак Дорси продава първия туит в историята като дигитален сувенир

Снимка: Cole Burston/Bloomberg

Първият туит в сайта за микроблогинг - just setting up my twttr, беше обявен за продажба, след като ръководителят на Twitter Джак Дорси определи известната си публикация като уникално дигитално съдържание на уеб сайт, продаващ туити като незаменяеми токени (NFT), предава Ройтерс.

Публикацията, изпратена от акаунта на Дорси през март 2006 г., е получила оферти в петък, които са достигнали 88 888 долара, само няколко минути след като съоснователят на Twitter публикува в платформата линк към обявата във Valuables by Cent – сайт за търговия с туити.

Стари оферти за туита показват, че той е бил обявен за продажба през декември, но обявата получи по-голямо внимание след съобщението на Дорси в петък.

NFTs са дигитални файлове, които служат като дигитални подписи, за да удостоверят кой притежава снимки, видеа и друго онлайн съдържание.

15-годишният туит на Дорси е един от най-известните в историята на платформата и може да привлече кандидати да платят висока цена за дигиталния сувенир. Най-високата оферта за туита е 2 млн. долара към 4,47 ч. по Гринуич в събота.

Офертата е отправена от пионера в криптовалутите Джъстин Сун, който спечели търг за благотворителен обяд с Уорън Бъфет. „Промених офертата си на 2 млн. долара“, написа Сун в Twitter.

Сайтът Valuables, който стартира преди три месеца, сравнява купуването на туити с купуването на бейзболни картички с автограф. „Има само една уникална подписана версия на туита и ако създателят се съгласи да го продаде, можете да го притежавате завинаги“, пише сайтът.

Купувачът на туит ще получи подписан с помощта на криптография дигитален сертификат, който ще включва мета данни на оригиналния туит, отбелязва Valuables. Туитът ще остане видим на уеб сайта на Twitter.

Макар че идеята дигиталните артисти да могат да печелят приходи от предлагането на купувачите на някакъв вид собственост е привлекателна, продажбата на туити може да е объркваща за мнозина, отбелязва ВВС.

Valuables изглежда осъзнава това и в секцията си за често задавани въпроси обяснява, че "притежаването на дигитално съдържание... има сантиментална стойност и създава връзка между колекционер и автор".

Повечето хора вероятно смятат, че цената за връзка с ръководителя на Twitter е висока. Но предвид трескавото и често нерационално състояние на всеки пазар, свързан с криптовалути, може би купувачът разчита, че скоро ще се намери някой, който да откупи туита от него на още по-висока цена.

Според Valuables 95% от сумата при продажба на туит ще отива за оригиналния създател, а остатъка - за уеб сайта.

По статията работи: Божидарка Чобалигова