Цената на петрола се стабилизира след резкия спад*

Цената на петрола се стабилизира в сряда след резкия спад, отчетен след като в началото на седмицата американският президент Доналд Тръмп обяви, че е постигнато предварително споразумение за прекратяване на войната на САЩ и Израел в Иран.

Фючърсите върху сорта Брент поевтиняват леко с 0,04% до 78,93 долара за барел, а тези върху американския суров петрол West Texas Intermediate (WTI) - с 0,01% до 76,04 долара за барел.

По-рано пакистанският министър-председател Шехбаз Шариф съобщи, че САЩ и Иран са обявили прекратяване на военните операции по всички фронтове, а официална церемония по подписването на споразумението ще се състои този петък в Швейцария.

Тръмп също така каза, че ключовият Ормузки проток ще бъде отворен отново в петък, което допринесе за близо 5-процентния спад на цените на петрола в понеделник. Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс заяви, че протокът ще бъде „отворен без такси за дългосрочен период“.

Перспективата за допълнителни доставки засили оптимизма около възобновяването на износа от Близкия изток и допринесе за спад на доходността по американските държавни облигации, както и за поскъпване на облигациите по света, въпреки че конфликтът е изчерпал стратегическите петролни резерви.

„Общият износ на Иран може да достигне около 2% от световното търсене“, коментира пред Ройтерс Лука Белобрайдич, икономист в Westpac. Той обаче предупреди, че евентуалното облекчаване на санкциите от страна на САЩ едва ли ще стане незабавно и ще зависи от трайността на мира.

Засега малко подробности от споразумението между САЩ и Иран, което трябва да бъде подписано в края на седмицата, са потвърдени публично. В същото време тримесечната блокада на Ормузкия проток е довела американските петролни резерви до най-ниското им ниво от 1983 г.

*Данните са актуални към 9:00 ч. българско време.