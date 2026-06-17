Илон Мъск е почти на една трета от пътя до втория трилион

На Илон Мъск му трябваха 54 години, за да спечели първия си трилион. Два дни борсова търговия по-късно той вече е стигнал почти една трета от следващия си трилион.

Състоянието на предприемача е нараснало до 1,32 трлн. долара във вторник, според индекса Bloomberg Billionaires Index. Това е почти с 90% повече от 696 млрд. долара, на които се равняваше богатството му миналата сряда – ден преди първичното публично предлагане (IPO) на SpaceX при цена от 135 долара за акция.

Натрупаното състояние от Мъск в размер на 620 млрд. долара през последните четири дни на търговия е най-голямото, регистрирано от индекса на Bloomberg и е повече от комбинираното състояние на всички класирани в него милиардери от Латинска Америка или от Близкия изток.

Увеличението е шест пъти по-голямо от нетното състояние на Бил Гейтс и е малко повече от брутния вътрешен продукт на Норвегия.

Нетното състояние на Илон Мъск. Графика: Bloomberg LP

Почти целият ръст на състоянието на Мъск идва от дела му в SpaceX, която проведе най-голямото IPO в историята през миналата седмица и сега формира почти три четвърти от общото богатство на Мъск. Оттогава акциите на компанията поскъпнаха с 50%, изпреварвайки Amazon.com Inc. по пазарна капитализация.

И все пак богатството на Мъск остава до голяма степен на хартия, като той няма много активи извън притежаваните дялове в компаниите си, според индекса на Bloomberg. Ако на теория реши да ликвидира дял в който и да е било от бизнесите си, стойността му би намаляла значително.