S&P 500 почти не трепва, докато цените на петрола леко се повишават*

Американският широк борсов индекс S&P 500 започва сесията в сряда почти без промяна, докато цените на петрола се повишават, а трейдърите очакват решението на Федералния резерв за лихвите, предава CNBC.

Бенчмаркът се повишава с 0,1%, както и индексът на сините чипове Dow Jones Industrial Average. Технологичният измерител Nasdaq Composite нараства с 0,5%.

Цените на петрола се покачват леко, след като американският президент Доналд Тръмп заяви в сряда, че споразумението с Иран все още не е окончателно и че САЩ „ще се върнат към бомбардировките“, ако той не одобри условията на сделката. На стоковите пазари фючърсите върху международния петролен бенчмарк Брент поскъпват с 1,33% до 80,01 долара за барел, а тези върху американския сорт WTI - с 1,2% до 76,96 долара за барел.

Цените на енергоносителите се понижиха по-рано тази седмица след съобщението на Тръмп, че САЩ и Иран са постигнали предварително споразумение за прекратяване на войната. Премиерът на Пакистан Шехбаз Шариф заяви, че и двете страни са прекратили военните си операции, а официалната церемония по подписването ще се състои в Швейцария този петък.

Акциите на SpaceX поскъпват с над 3%, като компанията продължава да се представя изключително силно след първичното си публично предлагане (IPO) миналата седмица. За този кратък период книжата са поскъпнали с около 50%, като пазарната стойност на компанията на Илон Мъск вече надхвърля тази на Amazon.

Акциите на Intel също поскъпват с 3% като част от по-широкото възстановяване в сектора на полупроводниците. Цената на книжата на ASML се повишава с 4%.

Инвеститорите очакват решението на Фед по паричната политика, което трябва да бъде обявено по-късно днес. Това е първото заседание на централната банка на САЩ под ръководството на новия председател Кевин Уорш.

Пазарите до голяма степен очакват Фед да запази лихвените проценти без промяна в диапазона 3,5%-3,75%.

„Спадът в цените на петрола помага за ограничаване на инфлацията, но същевременно може да стимулира икономическата активност, което в бъдеще би могло да оправдае по-високи лихвени проценти“, коментира Джеймс Демърт, главен инвестиционен директор на Main Street Research. „Няма да се изненадаме, ако Уорш спомене ускоряване на икономическия растеж и възможност за по-високи лихви занапред въпреки натиска от страна на Тръмп за тяхното намаляване“, добави той.

В началото на днешната борсова сесия доходността по 10-годишните американски държавни ценни книжа се повишава до 4,435%, а тази по 30-годишните - до 4,931%.

Доларовият индекс, който измерва силата на щатските пари спрямо кошница от конкурентни валути, регистрира лек ръст от 0,09% до ниво от 99,628 пункта.

Златото поскъпва с 0,07 на сто и се търгува на цена от 4357,4 долара за тройунция.

*Данните са актуални към 16:45 ч. българско време.