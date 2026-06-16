Уорш е в капана между Тръмп и залозите на облигационния пазар за повишение на лихвите

Само три седмици след като пое поста, председателят на Федералния резерв Кевин Уорш вече се изправя пред необичайно високорисков тест, пише Bloomberg.

Инфлацията в САЩ се завръща с най-бързия темп от три години. Разногласието сред представителите на централната банка нараства. А инвеститорите масово разпродават американски държавни облигации и залагат, че Фед ще трябва да започне да повишава лихвите до декември в противоречие с призивите на президента Доналд Тръмп за тяхното понижаване.

Заседанието на Фед тази седмица само по себе си не носи голяма несигурност. Очаква се банката да запази основната си лихва в диапазона 3,5%-3,75%, докато изчаква да види как ценовият шок от войната на САЩ и Израел в Иран при енергоносителите ще се разпространи в икономиката въпреки временното споразумение за прекратяване на конфликта, постигнато в неделя.

Но първата пресконференция на Уорш, както и изявлението и икономическите прогнози след заседанието, ще бъдат внимателно анализирани за сигнали за следващите стъпки.

Ако има убедително послание, че Фед е готов да се върне към борба с инфлацията, Wall Street вероятно ще бъде успокоен относно ангажимента на Уорш към независимостта на институцията. Ако обаче това липсва, пазарите могат да се разтревожат още повече, че той ще компрометира доверието във Фед, поддавайки се на натиска от Белия дом.

„Това е просто много трудна позиция за него от всяка гледна точка“, коментира Джеймс Клаус от Andersen Institute.

Назначението на нов председател на Фед винаги е сложно, а някои - като Алън Грийнспан или Бен Бернанке - също са се сблъсквали със сериозни кризи скоро след встъпването си в длъжност.

Но при Уорш директният сблъсък между приоритетите на Белия дом и посоката на икономиката е особено сериозен. Напрежението на Wall Street се засилва и от неяснотата около неговите възгледи, както и от по-широката икономическа картина, усложнена от войната и инвестиционния бум в изкуствения интелект (AI), който подкрепя устойчивата икономика.

Уорш беше известен като „ястреб“* по време на мандата си като член на Управителния съвет на Фед между 2006 и 2011 г., когато сривът на жилищния пазар доведе САЩ до дълбока рецесия. По-късно обаче той се превърна в остър критик на централната банка и миналата година я упрекна, че продължава да прогнозира бърза инфлация, като заяви, че изкуственият интелект ще доведе до „значителен дезинфлационен ефект“ чрез повишаване на продуктивността. Мълчанието му след встъпването в длъжност допълнително усложнява картината.

„Той не е говорил по паричната политика от много дълго време“, посочва Ед Ал-Хусайни от Columbia Threadneedle. „Така че всички гадаем какво се случва в главата му.“

Междувременно икономическите условия се променят бързо след войната на Тръмп с Иран, която повиши цените на петрола. Компаниите прехвърлят разходите към потребителите, което допълнително ускорява инфлацията, която вече е над целта от 2% през последните пет години. През май индексът на потребителските цени се повиши с 4,2% на годишна база, достигайки най-високото си ниво от април 2023 г.

Това рязко промени очакванията на пазарите. Трейдърите се отдръпнаха от предишните залози за понижения на лихвите тази година и започнаха да залагат на обратното. Доходността по двугодишните американски облигации надхвърли 4%, а тази при 30-годишните достигна най-високите нива от 2007 г. И двете движения се възприемат като сигнал, че лихвите трябва да се повишат.

Това не е убягнало на Фед. На последното заседание през април много членове на паричния орган са предупредили, че може да се наложи повишение на лихвите, ако инфлацията остане ускорена.

Въпреки че инвеститорите намалиха очакванията си за повишения на лихвите след новината за предварителното споразумение за прекратяване на войната в Иран, пазарите все още виждат около 60% вероятност за увеличение с 0,25 процентни пункта до декември.

Кевин Уорш поема поста и на фона на безпрецедентен политически натиск върху Фед от администрацията на Тръмп, включително чрез опити за отстраняване на члена на борда Лиса Кук и наказателно разследване срещу бившия председател Джером Пауъл, което според него е ответна реакция за отказа да се подчини на президента, намалявайки разходите по заемите.

При назначаването на Уорш Тръмп заяви, че уважава неговата независимост, но в същото време многократно атакува Пауъл и този месец каза, че новият председател ще сгреши, ако повиши лихвите, настоявайки те да бъдат намалени.

„Надявам се да видим един последователен антиинфлационен Кевин Уорш“, казва професорът по икономика в университета „Дюк“ Елън Мийд. „Той трябва да покаже, че разбира сигналите от входящите данни.“

Някои смятат, че опасенията за компрометиране на независимостта на Фед са преувеличени.

„Няма причина да очакваме той просто да каже „намаляваме лихвите, защото президентът иска това“, смята Норберт Мишел от Cato Institute. „Уорш знае, че нещата не работят така.“

Въпреки това Уорш е обещал сериозна реформа на Фед, включително по-тясно сътрудничество с Министерството на финансите. Той предлага промени в начина, по който се оценява инфлацията и се комуникира с обществеността, както и намаляване на огромните облигационни активи на централната банка - ход, който може да повиши дългосрочните лихви.

Но най-важни ще бъдат сигналите, които той ще даде за бъдещата посока на паричната политика през следващите месеци.

„Първото заседание винаги остава първо заседание“, изтъква Джейсън Гранет от BNY. „Изявлението, протоколите и пресконференцията - това заседание ще даде много материал за анализиране“, добавя той.

*Централните банкери, които смятат, че инфлацията е много по-голям бич за икономиката от бавния ръст и следователно рядко гласуват за намаление на лихвените проценти, носят нарицателното "ястреби", а тези, които са предразположени да гласуват за намаляване на лихвените проценти и за стимулиране на икономиката, са „гълъби“ - б. а.