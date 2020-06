Cirque du Soleil поиска защита от фалит

Снимка: JENNIFER S. ALTMAN/Bloomberg

Cirque du Soleil Entertainment Group подаде искане за защита от фалит в Канада в опит да спаси цирковия си бизнес, който беше спрян заради пандемията, пише Wall Street Journal.

Компанията обяви, че ще съкрати близо 3500 служители, които са били в неплатен отпуск от март, като ще остави основния екип от 213 души. Фирмата иска да преструктурира бизнеса си и да се справи благодарение на държавна подкрепа и с по-малко дългове.

Базираната в Монреал Cirque du Soleil беше принудена да отмени 44 представления по света тази година заради разпространението на Covid-19, което доведе до спиране на приходите ѝ. Понастоящем компанията има едно представление в Китай и се надява да успее да поднови работа и в Мексико през юли, обяви главният изпълнителен директор Даниел Ламар.

„Голям шок е, но сме оптимисти, че в бъдеще, когато нормалността се върне, хората ще бъдат много, много нетърпеливи да гледат представления на живо“, коментира той.

Докато спектакли като The Beatles Love, Michael Jackson One и Blue Man Group са спрени незнайно докога, през март организацията беше принудена да отложи плащанията по своя близо 1,5 млрд. долара неизплатен дълг, малко след като нае инвестиционната банка Greenhill & Co. да преструктурира баланса ѝ.

В документите за защита от фалит Cirque du Soleil поиска от съда да одобри оферта от настоящите собственици, инвестиционните фирми TPG, Fosun International и Caisse de dépôt et placement du Québec, които притежават компанията от 2015 г. насам.

