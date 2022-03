Пътуванията до Източна Европа спаднаха силно след инвазията в Украйна

Снимка: Bloomberg L.P.

Пътуванията до повечето източноевропейски страни са намалели през седмицата, след като Русия нападна Украйна, тъй като хората избягват да се приближават до зоната на военни действия, показва анализ на резервациите за полети за периода, цитиран от Bloomberg.

Полша, Унгария, България, Словакия, Словения и трите балтийски държави отчитат спад на чуждестранните резервации с 30% до 50% през седемте дни след инвазията на 24 февруари, изчисляват от компанията за анализи на тенденциите в сектора на пътуванията ForwardKeys. В повечето други европейски страни се наблюдава спад от 10% до 30%.

Резките понижения показват "фактор на страха на пътниците", който незабавно спря резервациите за полети в региона, коментира вицепрезидентът на ForwardKeys Оливие Понти, въпреки че затварянето на въздушното пространство е фактор в някои страни.

Американците са се въздържали от резервиране на пътувания до Европа, което е тревожно развитие за големите авиокомпании. Но въздействието е по-слабо от очакваното от Понти и по думите му няма доказателства, че те ще избягват региона като цяло.

Билети за международни пътувания в Европа от 24 февруари до 2 март спрямо предходната седмица

(Според графиката България е в групата на страните със спад на чуждите резервации за полети в диапазона между 30 и 50% - бел. ред.)

Превозвачите, чийто бизнес зависи от силно засегнатите страни, включват LOT Polish Airlines SA, Air Baltic Corp. и Deutsche Lufthansa AG. Проучването не обхваща нискотарифните авиокомпании Wizz Air Holdings Plc и Ryanair Holdings Plc, но двете са сред най-натоварените в района и ще бъдат засегнати от същите тенденции.

Акциите на базираната в Будапеща Wizz поевтиняха с 30% от началото на годината към сряда на фона на струпването на военни сили и последвалата война. Компанията беше принудена да се откаже от агресивните си планове за разширяване през лятото и да промени политиката си, тъй като цените на петрола подкопават печалбата.

Ryanair, която разчита на региона за растеж, отбеляза спад на цената на книжата си от 13% тази година.

Air Baltic, която е собственост на правителството на Латвия, заяви в четвъртък, че ситуацията в Украйна "ще окаже влияние върху пътя към възстановяване".

Американските пътници

Ранните индикации показват, че някои американци избягват да пресичат Атлантическия океан след инвазията в Украйна. Ако тази тенденция се запази – най-вероятно повлияна от развитието на войната – големите мрежови оператори от двете страни на Атлантика ще бъдат засегнати.



Lufthansa, Air France-KLM и собственикът на British Airways IAG SA, заедно с техните колеги от САЩ United Airlines Holdings Inc., Delta Air Lines Inc. и American Airlines Group Inc., извършват доходоносни трансатлантически полети, които зависят от търсенето, вече задържано от Covid-19 за две години. Те вече са засегнати от отклонения във въздушните маршрути, за да избегнат Русия при междуконтинентални пътувания.

Резервациите за пътувания между европейските държави са спаднали с 23%, а за полети до региона от САЩ - с 13%, сочи анализът на ForwardKeys.

Данните за САЩ съвпадат с тези от търсачката за пътувания Hopper Inc. Търсенето на двупосочни пътувания от САЩ е започнало да намалява към края на февруари най-вероятно поради избухването на войната, обявиха от Hopper в сряда. Те са спаднали с 9% под очакваните нива след началото на инвазията на 24 февруари и са останали занижени също с толкова към събота.

Търсенето в Северна Америка се увеличаше през първите седмици на 2022 г. с отслабването на опасенията около омикрон варианта на коронавирус. Според Hopper американците предпочитат да останат по-близо до дома си и резервират почивки в Мексико, Карибите и Централна Америка.

Анализът на ForwardKeys се основава на данни за билети, предоставени от Международната асоциация за въздушен транспорт (IATA). Wizz и Ryanair не са членове на организацията.

По статията работиха: Десислава Попова, редактор Бойчо Попов