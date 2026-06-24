Семейство Тръмп се стреми да разшири имотната си империя в Европа

Необитаван остров и полуостров с изключително красиви плажове. Райско, предимно незастроено парче земя. Сътрудничество от местните власти и инвеститори милиардери. На хартия стратегията на Джаред Къшнър, съпруг на Иванка Тръмп, за изграждане на два луксозни курорта на албанското крайбрежие изглеждаше отлична. Но хиляди албанци имаха други планове, пише испанското издание El Pais.

"Фламинго" революцията, както станаха известни протестите срещу зетя на американския президент и партньорите му през последните две седмици, поставят под съмнение бъдещето на луксозните туристически проекти, свързани със семейство Тръмп, оценявани на над 4 млрд. евро, и подлагат албанския премиер Еди Рама на нарастващ натиск.

Имотите и проектите на семейство Тръмп в Европа

След завръщането на Доналд Тръмп в Белия дом семейните му компании обявиха инвестиции на стойност милиарди евро на Стария континент въпреки критиките заради потенциални конфликти на интереси.

Сега всички погледи са насочени към Албания, малка страна с под три милиона души население. Но това не е единствената дестинация, която привлича кръга на американския президент. След завръщането му в Белия дом през януари миналата година Trump Organization, конгломератът зад семейната империя, обяви над десет проекта за луксозни имоти по целия свят. Те вече надвишават броя на проектите от първия мандат на Тръмп между 2017 и 2021 г.

Само в Европа новообявените инвестиции в Албания, Румъния, Грузия и Сърбия възлизат на милиарди евро. Семейството вече има луксозни хотели в Шотландия и още един в Ирландия още отпреди началото на политическата кариера на Тръмп през 2015 г. Освен това две кули в Турция са постигнали споразумение да използват бранда на американския президент, въпреки че не са притежавани, нито са били построени от семейството му.

Но семейство Тръмп не обръща поглед към Париж, Рим или гръцките острови. Новите проекти на семейството, официално ръководени от Ерик и Доналд Тръмп-младши, след като баща им се завърна на власт, се намират в градове като Тбилиси, Букурещ и Белград. Правителствата в региона очакват небостъргачите и луксозните курорти в региона да предизвикат вълна от инвестиции в силна подкрепа за икономиките им. „Албания се нуждае от супер лукс, както пустинята се нуждае от вода“, каза Рама пред Financial Times миналата година.

След първия мандат на Тръмп в Белия дом Къшнър се възползва от връзките, които изгради като съветник и дясна ръка на президента, за да осигури сделки на инвестиционния си фонд Affinity Partners, основан през 2021 г. с катарски и саудитски капитал. Внезапният интерес на наследниците към дестинации като Източна Европа и Кавказ предизвика притеснения в САЩ за възможни конфликти на интереси.

В Европа мегапроектите се натъкнаха на огромна съпротива от хората, които недоволстваха от корупцията сред официалните представители, нередностите в преговорите и необратимите екологични щети. Масовите протести в Албания и Сърбия, където Affinity Partners се отказа от инвестиция в размер на 750 млн. евро за изграждане на Trump Tower, са доказателство за това.

След като спечели изборите през 2024 г. Тръмп изпрати смесени сигнали. От една страна, той заяви, че ще се оттегли от Trump Organization, за да прокара граница между политиката и бизнеса. Но той заяви, че критиците му не са запознати с мерките за безопасност, които той въвел през първия си мандат относно управлението на компаниите си.

От втория му мандат конгромератът, който управлява семейната империя започна много по-агресивна кампания и сключи десет сделки в чужбина, сред които строителството на Trump Tower в грузинската столица Тбилиси, обявено тази година. Това е 70-етажен небостъргач, който си поставя за цел да стане най-високата сграда в страната с инвестиции за около 1,7 млрд. евро, въпреки че само част от капитала идва от семейството на президента.

Усилието изглежда е част от по-широка стратегия. През април м. г. Доналд Тръмп-младши посети Унгария, България и Румъния, за да създаде контакти и да рекламира американските бизнес инвестиции на Стария континент, въпреки че не заема официален пост.

Според Доминик Масикот от Центъра за международна сигурност и икономическа стратегия в Лондон възможният мотив зад интереса на семейство Тръмп е, че туризмът в Европа нараства. Той посочва също, че регулациите често не са толкова строги, а работната ръка е по-евтина в сравнение със Запада. Кавказ, който се намира на кръстопът между Европа, Русия и Близкия изток, също предизвика силен геополитически интерес сред големите сили. „Trump Organization се позиционира в регион, който може да стане все по-важен в стратегически и икономически план през следващите десет години“, допълва Масикот.

От Букурещ до Трансилвания

През юли м. г. Trump Organization обяви началото на строителството на Trump Tower Bucharest. Според румънския партньор в проекта SDC Imobiliare сградата трябва да повтаря модела на 92-етажния небостъргач Trump Tower в Чикаго.

Планираната кула в румънската столица ще бъде значително по-скромна, около 30 етажа, въпреки че поддръжниците ѝ се надяват, че тя ще се превърне в един от най-скъпите жилищни комплекси в Източна Европа. Инициативата все още е в етап на развитие и за момента размерът на инвестицията не се съобщава.

Това не е първият опит на Тръмп и приближените му да инвестират в страната. През 1994 г., пет години след падането на комунистическия режим, магнатът от Ню Йорк предложи 1,75 млрд. долара, за да купи сегашната сграда на парламента, втората по големина административна сграда в света след Пентагона. В крайна сметка румънските власти отхвърлиха офертата. Десет години по-късно Тръмп се върна с планове да купи терен в Букурещ за изграждане на висока кула. Но финансовата криза осуети проекта.

През март New York Times съобщи, че Trump Organization има амбициозен проект в Клуж-Напока, град с около 400 хил. души население в подножението на Карпатите. Въпреки че проектът не е представен официално, градският съвет вече одобри първата фаза, а Bloomberg информира, че инвестицията е около 500 млн. долара. Комплексът ще включва кула и над 10 хил. жилища като част от проекта Transylvania Smart City, насърчаван от местните власти.

За разлика от другите страни, инициативите в Румъния не предизвикаха значително противоречие. Една от причините е, че 51% от румънците имат положително мнение за американския президент, според допитване на Gallup през февруари.

В Сърбия протестите и правният скандал с участието на министър от правителството, който разрешил проекта, накараха Къшнър да оттегли плановете си в Белград миналата година. В Албания протестиращите от фламинго революцията също се надяват, че проектите, свързани със семейство Тръмп, ще бъдат спрени и ще предизвикат оставките на Рама и на опозиционния лидер и бивш премиер Сали Бериша.

Въпреки че вниманието на протестиращите в Албания се пренасочи към местната политика за сметка на екологичните лозунги, природозащитниците вече успяха да спрат строителството във влажните зони на защитената територия, една от последните диви екосистеми в Южна Европа.

Докато кръгът на Тръмп маневрира в опит да покори Източна Европа, фламинго революцията се готви отново да излезе на улицата. Следващата глава тепърва ще бъде написана.