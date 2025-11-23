DHL залага на експанзия в Саудитска Арабия с център в Рияд за 130 млн. евро

DHL Supply Chain планира да инвестират 130 млн. евро в логистичен център в Рияд, залагайки на стремежа на Саудитска Арабия да се превърне в регионален търговски център, предава Bloomberg.

Очаква се строителството на склада да започне следващата година, заяви в интепвю Оркюн Саруханоглу, главен изпълнителен директор на DHL Supply Chain в Близкия изток и Африка. Съоръжението, което ще се намира в Специалната интегрирана логистична зона до международното летище „Крал Халид“, ще отвори врати през 2027 г.“, допълни той.

Саудитска Арабия разхлаби правилата за привличане за чуждестранни инвестиции, за да привлече международни компании извън петролния сектор като част от Визия 2030 на престолонаследника Мохамед бин Салман. Правителството поставя акцент върху логистиката с цел да позиционира кралството като търговски център, свързващ Азия, Европа и Африка.

„Това е само първата стъпка от инвестицията на нашата група в размер на 500 млн. евро“ в Близкия изток, заяви Саруханоглу в онлайн интервю в събота. „Повечето от нашите глобални и регионални клиенти вече са в Саудитска Арабия“, допълни той.

Новият център с площ от 78 хил. кв. м ще обслужва клиентите на DHL в областта на технологиите, електронната търговия, автомобилната промишленост и други бързо развиващи се сектори.

DHL, която вече си сътрудничи със Saudi Aramco чрез съвместното предприятие ASMO, обмисля по-нататъшно разширяване в кралството, но не е разкрила подробности. Саруханоглу заяви, че Саудитска Арабия вече е най-бързо растящият пазар на компанията в региона. Очаква се центърът в Рияд да подкрепи вътрешната и регионалната търговия и да предостави пространство за производствени и дистрибуторски дейности.

Саруханоглу заяви, че митническият коридор до международното летище „Крал Халид“ може да съкрати времето за митническо оформяне на документите, а някои глобални клиенти ще имат възможност да преместят по-голямата част от дистрибуторските си дейности в региона в Саудитска Арабия.