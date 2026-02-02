Британските фабрики отбелязват най-силния си растеж за последните 17 месеца

Британските производители са отбелязали един от най-силните си месеци от идването на Лейбъристите на власт, предава Bloomberg.

Индексът на мениджърите по поръчките (PMI) на S&P за производството се е повишил до 51,8 пункта през януари спрямо отчетените 50,6 пункта през предходния месец, надминавайки предварителната оценка. Показателят е над критичната граница от 50 пункта, което показва растеж за трети пореден месец.

Производствената активност се е възстановила до нива, наблюдавани за последно през август 2024 г., точно след победата на Лейбъристите на парламентарните избори. Докладът показва, че фабриките преминават през повратна точка, след като митата на американския президент Доналд Тръмп засегнаха глобалното търсене, точно когато министърът на финансите Рейчъл Рийвс увеличаваше разходите за труд в страната.

„Производството в страната започва новата година добре, показвайки окуражаваща устойчивост в условията на нарастващо геополитическо напрежение“, заяви Роб Добсън, директор в S&P Global Market Intelligence.

Новите поръчки за износ са се повишили за първи път от четири години насам благодарение на по-високите обеми на продажбите за Европа, САЩ и Китай. Фабриките са отчели по-високи обеми на нови поръчки във всички категории.

В същото време ситуацията на пазара на труда показва признаци на стабилизиране. Въпреки че S&P отчита спад в заетостта за 15-ти пореден месец, фирмите съкращават служители с най-бавния темп, регистриран през този период. Производителите на инвестиционни стоки отчитат увеличение на броя на персонала, докато производителите на междинни и потребителски стоки продължават да отчитат свиване.

Производителите все още се сблъскват с предизвикателствата, свързани с нарастващите разходи за труд и суровини, както и с проблемите по веригите на доставките, тъй като лошите метеорологични условия и недостигът на стоки забавят пратките.

Въпреки това фирмите са по-оптимистично настроени за икономическите перспективи. Бизнес оптимизмът е достигнал 17-месечен връх благодарение на надеждите за облекчаване на глобалните неблагоприятни фактори, подобряването на търсенето на износ и планираните инвестиции.

„Производителите се фокусираха върху предстоящите възможности въпреки продължаващите опасения около геополитическата обстановка, правителствената политика и търговското напрежение“, каза още Добсън.